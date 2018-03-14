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    Son dakika... Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

    DHA
    14.03.2018 - 23:09 | Son Güncelleme:

    Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Çiftlik Bank soruşturması kapsamında, savcılığa gelerek teslim olan Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın ve şirketin yönetim kurulu üyesi Cemal Çolak tutuklandı.

    Çiftlik Bank soruşturması kapsamında şirket CEO’su Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın dün Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim olurken, şirketin yönetim kurulu üyesi ve Taraklı’da bulunan tesislerin müdürü olan Cemal Çolak ise İstanbul Üsküdar’daki evinde gözaltına alındı. 

    Son dakika... Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

    Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Cemal Çolak ve Sıla Aydın’ın ifadeleri alındı. Adliyeye sevk edilen Cemal Çolak ve Sıla Aydın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Son dakika... Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

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    Etiketler: Çiftlik Bank , tutuklama , soruşturma , gündem
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