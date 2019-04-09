Son dakika... Çiftlik Bank iddianamesi kabul edildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Çiftlik Bank iddianamesi kabul edildi
GeriGündem Son dakika... Çiftlik Bank iddianamesi kabul edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
09.04.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Son dakika... Çiftlik Bank iddianamesi kabul edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Çiftlik Bank iddianamesi kabul edildi

Kurucusu Mehmet Aydın'ın firari olduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank iddianamesi kabul edilerek duruşma günü verildi. "Çiftlik Bank" davasında, 7'si firari, 11'i tutuklu 48 sanığın yargılanmasına, 10 Mayıs'ta başlanacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 500 sayfalık iddianame, gönderildiği Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından değerlendirildi.

Mahkeme heyeti, aralarında Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlenen firari Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un da bulunduğu 48 sanık ile 3 bin 762 müştekisi bulunan iddianameyi kabul etti.

Kabul kararını veren mahkeme heyeti hazırladığı tensip tutanağında, duruşmaların 10-13-14-15-16-17 Mayıs tarihlerinde yapılmasına karar verdi.

Sanıklara rekor hapis istemi

İddianamede, firari sanık Mehmet Aydın'ın internet üzerinden oynanan Çiftlik Bank oyununun ilk halinin yazılımını yaptırdığı ve oyunun, 31 Temmuz 2016'da internette kullanıma açıldığı belirtiliyor.

Başlangıçta tek başına eylemine başlayan sanık Aydın'ın, oyuncu ve yatırılan paraların artması ile organizasyona ihtiyaç duyarak akrabaları, daha önceden tanıdıkları kişilerin kendisiyle hareket etmesini sağlayıp, akabinde de piyasadan konunun uzmanı kişilerle anlaşıp onları da eylemine katılmaya ikna ederek ekonomik çıkar amacı güden suç örgütünü kurup yönetmeye başladığı bilgisi veriliyor.

İddianamede, aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan ikişer yıldan altışar yıla, "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan yine 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan da altışar yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, bu kapsamda 18 örgüt yöneticisinin 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, 23 sanığın da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar, 7 sanık hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede Çiftlik Bank dolandırıcılarına kişi başı rekor hapis istendi: 75.260’ar yıl
İddianamede Çiftlik Bank dolandırıcılarına kişi başı rekor hapis istendi: 75.260’ar yıl
‘Tosuncuk’un köyüne yaptırdığı villa ilk kez görüntülendi
daha fazla video için

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Çok sayıda polis Büyükçekmece'de... 'Sahte seçmen' incelemesi

YSK'dan İstanbul kararı: 21 ilçede 51 sandıkta oylar sayılacak

AK Parti'den İmamoğlu'na: 'Aile isimlerini vererek tehdit ediyor... Özür dilemeli'

Çiftlik Bank iddianamesi kabul edildi