Cicişlere narkotik gözaltısı
‘Cicişler’ diye tanınan Ceyda- Esra Ersoy kardeşler Narkotik Şube’nin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.
Polis yetkilileri Esra Ersoy’un uyuşturucu kullanmayı özendirmekten, Ceyda Ersoy’un da uyuşturucu kullanmaktan gözaltına alındığını bildirdi.
Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen iki kardeş sorguya alındı.
CİCİŞLERİ YAKAN FOTOĞRAF
Narkotik polisleri, Esra Ersoy'un bir sosyal medya sitesine 'Taşçı Ceyda' yazarak kardeşinin uyuşturucu madde kullanırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığını kısa bir süre sonra paylaşımı sildiğini belirledi.
Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde, Esra Ersoy'a 'uyuşturucuya özendirmek' , Ceyda Ersoy'a ise 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.
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