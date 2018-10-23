Son dakika... CIA Başkanı Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye geliyor
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili soruşturma bağlamında temaslarda bulunmak üzere gelecek hafta pazartesi günü Türkiye'ye gideceği belirtildi.
ABD medyasının, ismini paylaşmadığı kaynaklara dayandırarak yayımladığı haberlere göre Haspel, Türkiye'de Kaşıkçı soruşturması kapsamında temaslarda bulunacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle