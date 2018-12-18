Son dakika... CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu oldu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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18.12.2018 - 17:35, Son Güncelleme:

Son dakika... CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu oldu

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Son dakika... CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu oldu

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu adaylığı belli olduktan sonra yaptığı açıklamada ''Bu bir başlangıç anı. Hepimiz için çok güzel günlerin başlangıcı'' dedi.

CHP'nin İstanbul adayı olarak belirlenen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk mesajını Twitter'dan verdi. İmamoğlu, ''İstanbul’un geleceği ve İstanbulluların mutluluğu için yola çıkıyoruz. Beni bu göreve layık gören partime, genel başkanımıza ve tüm İstanbullulara içtenlikle teşekkür ediyorum'' dedi.

Son dakika... CHPnin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu oldu

Daha sonra kameralar karşısına geçen İmamoğlu, şunları söyledi:
''Bu bir başlangıç anı. Hepimiz için çok güzel günlerin başlangıcı. Cümlelerime teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sevgili eşime, babama, anneme, tüm aileme, Beylikdüzülü hemşerilerime, İstanbul İl Başkanımıza ve partimizin MYK üyelerine, en başta sayın Kılıçaroğlu'na.
Bu önemli bir başlangıç anıdır. Çok güzel bir süreç yaşayalım. İstanbullulara nasıl bir İstanbul istediğimizi anlatacağız. Çok kararlı bir süreci yaşayacağız. Bu yönüyle hazırlıklarımızın İstanbullular'ın geleceği için en üst seviyede, bu ilin içinde olacağı bir sürecin yönetileceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Beylikdüzü'nde yarattığımız saygı ortamında ifade ediyorum ki herkesin kalbini kazandığımız gibi tüm İstanbullular'ın kalbini kazanmaya geldiğimizi söylüyorum. Hayırlı olsun. Allah beni kimseye mahcup etmesin.''

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