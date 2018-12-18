Son dakika... CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu oldu
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu adaylığı belli olduktan sonra yaptığı açıklamada ''Bu bir başlangıç anı. Hepimiz için çok güzel günlerin başlangıcı'' dedi.
CHP'nin İstanbul adayı olarak belirlenen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk mesajını Twitter'dan verdi. İmamoğlu, ''İstanbul’un geleceği ve İstanbulluların mutluluğu için yola çıkıyoruz. Beni bu göreve layık gören partime, genel başkanımıza ve tüm İstanbullulara içtenlikle teşekkür ediyorum'' dedi.
Daha sonra kameralar karşısına geçen İmamoğlu, şunları söyledi:
''Bu bir başlangıç anı. Hepimiz için çok güzel günlerin başlangıcı. Cümlelerime teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sevgili eşime, babama, anneme, tüm aileme, Beylikdüzülü hemşerilerime, İstanbul İl Başkanımıza ve partimizin MYK üyelerine, en başta sayın Kılıçaroğlu'na.
Bu önemli bir başlangıç anıdır. Çok güzel bir süreç yaşayalım. İstanbullulara nasıl bir İstanbul istediğimizi anlatacağız. Çok kararlı bir süreci yaşayacağız. Bu yönüyle hazırlıklarımızın İstanbullular'ın geleceği için en üst seviyede, bu ilin içinde olacağı bir sürecin yönetileceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Beylikdüzü'nde yarattığımız saygı ortamında ifade ediyorum ki herkesin kalbini kazandığımız gibi tüm İstanbullular'ın kalbini kazanmaya geldiğimizi söylüyorum. Hayırlı olsun. Allah beni kimseye mahcup etmesin.''
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