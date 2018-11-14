Son dakika... CHP'nin Balıkesir adayı belli oldu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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14.11.2018 - 14:22, Son Güncelleme:

Son dakika... CHP'nin Balıkesir adayı belli oldu

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Son dakika... CHP'nin Balıkesir adayı belli oldu

CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın oldu.

CHP Parti Meclisi toplantısı sona erdi.

Toplantıda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Ahmet Akın’ın aday gösterilmesi kararlaştırıldı

Ayrıca, toplantıda alınan karar gereği Yalova, Burdur ve Giresun’un mevcut belediye başkanlarının tekrar aday olacakları öğrenildi.

AHMET AKIN'DAN İLK DEĞERLENDİRME

CHP'li Akın, ilk değerlendirmesinde, "Artık kaybetmek yok, kazanan bir Balıkesir için çalışacağız" dedi.

Balıkesir'de uzun zamandır beklenen 'CHP'nin adayı kim olacak' sorusu cevap buldu. Parti Meclisi toplantısının ardından yapılan açıklama ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. İlk değerlendirmesini İHA'ya yapan Akın, "İnsanları ayrıştırmadan, 1 milyonu aşkın nüfusu ile Türkiye'yi doyuran il Balıkesir için çalışacağız. Köylüsü, çiftçisi, etçisi, sütçüsü, emeklisi, esnafı ile herkesi kucaklıyorum. Onlar kazansın, onların yüzü gülsün diye adayım. Projelerimiz hazır, yakında hepsini vatandaşlarımız ile paylaşacağız. Milletvekili olurken de söyledim 'Balıkesir benim ailem.' Artık kaybetmek yok, kazanan bir Balıkesir için çalışacağız" dedi.

Son dakika... CHPnin Balıkesir adayı belli oldu

AHMET AKIN KİMDİR

1973 yılında Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokul eğitimlerini Gönen'de tamamladıktan sonra İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. İngiltere'de Cambridge Eurocenter'da Dil ve Ekonomi eğitimleri aldı. Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde yüksek öğrenimime devam etmektedir. Bahçeşehir Üniversitesi'nde siyaset eğitimi gördü. İspanya'da farklı tarihlerde 'Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Üretimi' üzerine birçok eğitim ve seminerlere katıldı. Enerji alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında Genel Müdür, uluslararası alanda faaliyet gösteren holdinglerde CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirecek, çevreye duyarlı ve daha ekonomik elektrik üretim projeleri üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. 25, 26 ve 27'nci dönem CHP Balıkesir Milletvekili olarak seçildi. 26. Dönem'de Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Üyeliği yaptı.

Akın İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İŞTE CHP'NİN BUGÜN BELİRLENEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Son dakika... CHPnin Balıkesir adayı belli oldu

Son dakika... CHPnin Balıkesir adayı belli oldu

Son dakika... CHPnin Balıkesir adayı belli oldu

 

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