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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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25.09.2018 - 08:09, Son Güncelleme:

Son dakika… CHP'li Milletvekili Erdin Bircan'ın ailesinden açıklama

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Son dakika… CHP'li Milletvekili Erdin Bircan'ın ailesinden açıklama

Vefat ettiği duyurulan CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın ailesinden açıklama geldi. Açıklamada, Bircan'ın ölümüyle ilgili haberlerin asılsız olduğu kaydedildi.

24 Haziran seçimlerinde Edirne'den parlamentoya giren CHP'li Erdin Bircan, parti çalışması için gittiği Iğdır'da geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakıma alınmıştı. Ercan'ın yaşam savaşını kaybettiği yönündeki haberler üzerine oğlundan açıklama geldi.

Bircan’ın oğlu Eren Bircan, babasının sağlık durumunun kritik olduğunu belirterek, “Babam ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Durumun çok kritik olduğu gerçektir. Bu haberler ve paylaşımlar ailece hepimizi çok üzmüştür” dedi.


Son dakika… CHPli Milletvekili Erdin Bircanın ailesinden açıklama

ERDİN BİRCAN KİMDİR?

Erdin Bircan, 1959 yılında Enez İlçesine bağlı Hasköy’de doğdu.

İstanbul Hasköy Lisesinde okuduğu yıllarda gençlik hareketlerine katıldı.

Politika Gazetesi'nde çalıştı.

1980’li yıllarda özel sektörde yöneticilikler yaptı.

Ticari hayatına 1988’de Erpa Tekstil’i kurarak başladı ve başarılı bir iş hayatı gerçekleştirdi.

Uzunköprü’de hayvancılıkla uğraştı.

Sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulundu. Kurucuları arasında yer aldığı Trakyalı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği TRYİAD'da 2 dönem Başkan Yardımcılığı yaptı.

10 yıl Keşan Ticaret Sanayi Odası KTSO üyeliği yaptı.

Halen İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İTKİB üyeliği, İstanbul Ticaret Odası İTO üyeliği ve İstanbul Sanayi Odası İSO üyeliklerinde bulunmaktadır.

Bircan, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Beşiktaş Spor Kulübü üyesidir. 2011 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili aday adayı olarak yarıştı.

2015 seçimlerinde önseçimden başarı ile çıkarak CHP Milletvekili adayı oldu. 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimleri ile parlamentoya girmeye hak kazandı.

Erdin Bircan evli ve iki çocuk, bir torun sahibidir

 

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