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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.05.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Son dakika: CHP ve İYİ Parti'den YSK’ya ‘iptal’ başvurusu

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Son dakika: CHP ve İYİ Parti'den YSK’ya ‘iptal’ başvurusu

CHP'den son dakika hamlesi geldi. CHP, İstanbul’un 39 ilçesindeki seçimlerin ve 24 Haziran 2018 genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iptali için YSK’ya başvurdu. Öte yandan İYİ Parti de 31 Mart İstanbul seçimlerinin 'tümünün iptal edilmesi' için tam kanunsuzluk iddiasıyla YSK'ya itirazda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı seçimi ve yerel seçim. Her iki yasa da aynı genelgelere dayanılarak yapıldı. Eğer siz İstanbul'daki seçimlerde şaibe var diyorsanız, sandık kurullarında kamu görevlisi olmayanlar görev yaptı diyorsanız aynı olaylar 24 Haziran'da gerçekleşti. Yani bir şeyler olduysa gerçekten 24 Haziran'da da oldu.

Tam kanunsuzlukta süre şartı aranmaz. Bir tam kanunsuzluk ortaya çıkmışsa eğer ki YSK kendi iptal kararıyla kamu görevlisi olmayanlar görev yaptı ve bu da seçimin iptalini gerektirir diyorsa o zaman 24 Haziran seçimleri de iptal edilmek zorunda.

Sandık kurullarında görev yapan kişilerin o sandıktan çıkan sonucu etkilediklerine dair somut bir delil AK Parti'nin itiraz dilekçesinde dahi ortaya konmadı."

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