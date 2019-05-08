Son dakika: CHP ve İYİ Parti'den YSK’ya ‘iptal’ başvurusu
CHP'den son dakika hamlesi geldi. CHP, İstanbul’un 39 ilçesindeki seçimlerin ve 24 Haziran 2018 genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iptali için YSK’ya başvurdu. Öte yandan İYİ Parti de 31 Mart İstanbul seçimlerinin 'tümünün iptal edilmesi' için tam kanunsuzluk iddiasıyla YSK'ya itirazda bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanlığı seçimi ve yerel seçim. Her iki yasa da aynı genelgelere dayanılarak yapıldı. Eğer siz İstanbul'daki seçimlerde şaibe var diyorsanız, sandık kurullarında kamu görevlisi olmayanlar görev yaptı diyorsanız aynı olaylar 24 Haziran'da gerçekleşti. Yani bir şeyler olduysa gerçekten 24 Haziran'da da oldu.
Tam kanunsuzlukta süre şartı aranmaz. Bir tam kanunsuzluk ortaya çıkmışsa eğer ki YSK kendi iptal kararıyla kamu görevlisi olmayanlar görev yaptı ve bu da seçimin iptalini gerektirir diyorsa o zaman 24 Haziran seçimleri de iptal edilmek zorunda.
Sandık kurullarında görev yapan kişilerin o sandıktan çıkan sonucu etkilediklerine dair somut bir delil AK Parti'nin itiraz dilekçesinde dahi ortaya konmadı."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle