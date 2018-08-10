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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.08.2018 - 13:54, Son Güncelleme:

Son dakika... CHP'de yeni MYK açıklandı

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Son dakika... CHP'de yeni MYK açıklandı

CHP'nin yeni yönetimi belirlendi. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak oldu. CHP'de Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Oğuz Kaan Salıcı getirildi. CHP'nin yeni yönetiminde 6 yeni isim yer alırken, Bülent Tezcan, Haluk Koç, Öztürk Yılmaz MYK'da yer almadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini belirledi.  18 olan MYK üye sayısı 19’a çıktı. Akif Hamzaçebi Genel Sekreterliğe devam ederken, Oğuz Kaan Salıcı ise parti örgütünden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.  

MYK'DA 6 YENİ İSİM

Yeni MYK'da 6 yeni isim yer aldı: Yıldırım Kaya, Yunus Emre, Bülent Kuşoğlu, Gökçe Gökçen, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal.

YENİ MYK'DA OLMAYANLAR

CHP'nin yeni yönetimde olmayan isimler ise; Haluk Koç, Bülent Tezcan, Öztürk Yılmaz, Tekin Bingöl, Çetin Osman Budak...

İşte CHP'nin yeni yönetimi;

- Ekonomi Politikaları - Parti Sözcüsü: Faik Öztrak
- Genel Sekreter: Akif Hamzaçebi
- Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim: Tuncay Özkan
- Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri: Oğuz Kaan Salıcı
- Dış İlişkiler: Ünal Çeviköz
- Yerel Yönetim Politikaları: Seyit Torun
- AR-GE Bilim Yönetim ve Kültür Platformu: Fethi Açıkel
- Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Onursal Adıgüzel
- Doğa Hakları: Gülizar Biçer Karaca
- Eğitim Politikaları: Yıldırım Kaya
- Gençlik Politikaları: Yunus Emre
- Halkla İlişkiler: Gamze Akkuş İlgezdi
- Hukuk Politikaları: Muharrem Erkek
- İdari ve Mali İşler: Bülent Kuşoğlu
- İnsan Hakları: Gökçe Gökçen
- İşçi Sendikaları - Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri: Veli Ağbaba
- İşveren Sendikaları / Kuruluşları - Esnaf Odaları ve Sosyal Politikalar: Aykut Erdoğdu
- Kadın Politikaları: Lale Karabıyık
- Tarım Politikaları ve Tarım Örgütleri: Orhan Sarıbal 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (10.08.2018)
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