Son dakika... CHP’de kritik MYK sonrası açıklama

Tezcan'ın açıklamalarından satırbaşları:



"Seçimlerden sonra gerek il ve ilçe örgütlerimizde, gerekse partinin yetkili kurullarında bugüne kadar seçim sonuçlarının değerlendirilmesi ve gelecek planlamasının yapılması konusunda başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Sizin de yakından takip ettiğiniz kurultay talebine dönük süreç vardı. Pazartesi süreç sonuçlandı. Bugün MYK toplantımızı yaptık. Bütün MYK üyesi arkadaşlarımız sayın genel başkanımıza güven nedeniyle teşekkür ettiler. MYK, Parti Meclisi içerisinde sayın genel başkanın belirlediği çalışma heyetinden oluşuyor. Sayın genel başkanın her zaman MYK’yı değiştirmek ve yeni bir MYK ile devam etme imkanı, yetkisi kendisine tanınmış bir yetkidir.

Seçimlerden hemen sonra bütün MYK arkadaşlarımız, sayın genel başkanın arzu ettiği zaman yapacağı tasarrufu destekleyeceklerini beyan etmişler idi. Bugün de aynı noktada beyanlarını tekrar ettiler. Bundan sonrası sayın genel başkanın kararına kalmıştır. CHP’nin yeni döneminin yeni siyasetini şekillendirmek, ana hatlarını belirlemek ve partiyi hızlı bir şekilde bir taraftan yerel seçimlere hazırlamak…

Biz yine CHP kadroları olarak genel başkanımızın bugüne kadar olduğu gibi kendisine bu çalışmalarda destek vermeye devam edeceğiz.

Zaten teknik olarak bir istifadan bahsetmek pek mümkün olmuyor. Tüzük gereği MYK’yı değiştirmek genel başkanın yetkisinde. MYK üyelerimiz, büyük bir gönül ferahlığıyla destekleyeceklerini ifade ettiler.

EYLEMLER MYK’DA GÜNDEME GELDİ Mİ?

Genel merkezin önündeki eylemler MYK’da görüşülecek konular değil. Parti disiplinini ihlal etmeyecek şekilde işlem yapılır. MYK’nın gündemini işgal edecek bir konu değildir.

İmza sayısıyla ilgili kamuoyu bilgilendirildi. Hiçbir biçimde 630 imza teslim edilmemiştir. Dökümü kamuoyuyla paylaşıldı. Ama tüzük açısından bu bilgileri paylaştık. Talep edenlere de açıp incelemelerini ifade ettik. Teslim edilen imza sayısı 618 idi. 4 tanesi usulüne aykırı suret tasdiki yapılmış imzaydı. Onlar düşüldü, 614. 4 tanesi iki ayrı noterde imza vermiş. 8 imza koymuşlar… 610 imza. Bu 610 imzadan 5 tanesi yine aynı şekilde istifa etmiş. Üyelikten daha önce istifa etmiş, adaylık sürecinde istifa etmiş 5 kişi. 605 idi gelen imza. Bu imzaların tüzük gereği incelemesini yaptı arkadaşlarımız. 5 tane imza gündem bütünlüğü yok, farklı bir gündem. O 5’i de öyle elendi. 600. 31 delege geri çekmiş imzasını. İmza vermek nasıl bir haksa, geri çekmek de hak.



‘569 İMZA İLE KURULTAYI TOPLAMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR’

Kalan kurultay talebi 569 imzadır. 569 imza ile kurultayı toplamak mümkün değildir. Sayın genel başkanın da kurultay toplama konusunda iradesi yoktur, toplamayacağını da ifade etmiştir.

'YARGI YOLUNA GİTMEK İSTEYENLER GİDEBİLİR'

Yargı yoluna gitmek isteyen arkadaşlarımız gidebilir. Ne karar verirse o… Bazı son dönemlerde bazı tekerlemeler oluştu. O tekerlemeleri herkes gerçek gibi kabul ediyor. Sayın genel başkanımızın MYK değişiklikleri de buna bir başka örnek. Sayın genel başkanımız şu kadar MYK değiştirdi deniyor, çünkü kurultay oldu. Kurultay olmadan değişiklik sayısı ikidir. Yani seçim sonrası kurultay olmadan MYK değişikliği 2 kez olmuştur. Olursa bu kez 3 olacaktır. Her kurultay sonrasında yeni MYK’lar oluşur. O yüzden bu tekerlemelerden kurtularak değerlendirme yaparsak sağlıklı değerlendirme yaparız diye düşünüyorum. Burada seçim sonuçlarıyla ilgili partinin değerlendirme süreci bu ay sonuna doğru tamamlanmış olacak. İllerimizdeki danışma kurullarının değerlendirmeleri 19 Ağustos itibariyle bitecek. Sonra esaslı bir seçim değerlendirmesi yapacaklar. Konuyu kişilerin oturdukları makamlar üzerinden tartışmak kısır bir tartışmaya bizi sürükler."

