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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriCHP'den açıklama: 569 imza geçerli, 31 kişi geri çekmiş, kurultay yok
GeriGündem CHP'den açıklama: 569 imza geçerli, 31 kişi geri çekmiş, kurultay yok
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Gündem
İsmail SAYMAZ
06.08.2018 - 17:09, Son Güncelleme:

CHP'den açıklama: 569 imza geçerli, 31 kişi geri çekmiş, kurultay yok

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CHP'den açıklama: 569 imza geçerli, 31 kişi geri çekmiş, kurultay yok

CHP'den kurultay için toplanan imzalarla ilgili açıklama geldi. Açıklamada olağanüstü kurultay için geçerli sayılan imza miktarının 569 olduğu, 31 kişinin imza verip geri çektiği belirlendi. Olağanüstü kurultay talebinde bulunan muhaliflerden de flaş bir açıklama geldi: 'Olağanüstü kurultayı yapmamak için sayılarla oynanmaktadır'

CHP'de 24 Haziran seçimleri sonrası kurultay yapılmasını isteyen parti içi muhalifler delegelerden imza toplayarak Genel Merkez'e teslim etmişti. Partiden yapılan açıklamada imza sayısının kurultay için yeterli olmadığı belirtilmiş, kurultay için ıslak imzaların teslim edilme süresi de bugün dolmuştu.

31 KİŞİ İMZAYI GERİ ÇEKMİŞ

CHP Genel Merkezi'nden alınan bilgiye göre muhaliflerin sunduğu Noter onaylı imza sayısı 618'di. Bu kişilerden 31'inin imzasını çekti, beşinin istifa etmiş olduğu, dördünün mükerrer nitelikte bulunduğu, dördünün fotokopi evrak olduğu saptadı. Beş imza ise gündem maddesi eklenmediği için yok hükmünde sayıldı. Toplam 569 imza sayıldı. Bu durumda kurultay yapılmayacağı bildirildi. 

CHPden açıklama: 569 imza geçerli, 31 kişi geri çekmiş, kurultay yok

 
MUHALİFLER: SAYILARLA OYNANDI

CHP yönetiminden gelen 'kurultay yok' açıklamasının ardından muhaliflerden de cevap gecikmedi. 'Çağrı heyeti basın açıklaması'nda kurultay yapmamak için sayılarla oynandığı ileri sürüldü. Açıklamada kısaca şöyle denildi:

"Tüzüğümüzün belirlediği süre içinde, yeterli sayıda imza (630 belge ve bilgi) Genel Merkezimize teslim edilmiştir. Olağanüstü kurultayı yapmamak için sayılarla oynanmaktadır. Mevcut MYK'nın değiştirilmesi sorunları bir kez daha halı altına süpürülmesi olacaktır. Olağanüstü kurultay talebi sayıların gölgesinde kalamayacak kadar güçlü ve haklı bir taleptir, bir çığlıktır. Amasız ve fakatsız olağanüstü kurultay kararı alınmalıdır."

CHPden açıklama: 569 imza geçerli, 31 kişi geri çekmiş, kurultay yok


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