Son dakika... CHP Saadet Partisi ile görüşecek.
CNN TÜRK ekranlarında Hande Fırat'ın sunduğu 'Gece Görüşü' programında önemli kulis bilgileri açıklandı. CHP ve Saadet Partisi'nin pazartesi günü bir araya geleceği öğrenildi.
CNN TÜRK'te ekrana gelen Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında elde edilen kulis bilgisine göre Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu pazartesi günü bir araya gelecek.
İNCE, 259 BİN ÜYENİN ÖNÜNE SANDIK KONURSA...
'Gece Görüşü' programında Hürriyet Gazetesi yazar Abdulkadir Selvi de önemli bilgiler paylaştı.
Muharrem İnce ile görüştüğünü söyleyen Selvi, İnce'nin Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeden bilgiler aktardı.
Selvi şöyle konuştu:
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na 'İstanbul ile ilgili düşünceleriniz nedir? Benimle ilgili bir görevlendirmeniz olacak mı, olmayacaksa saygıyla karşılarım ama öğrenmek istiyorum. Beni aday göstermeseniz de çalışırım." diye konuşuyor. Kılıçdaroğlu da İnce'ye 'Senin particiliğin tartışılmaz' diye cevap veriyor.
İnce'nin 'Eğilim oylaması yapmak isterseniz ben İstanbul'a adayım' dediğini aktaran Selvi, buna karşılık Kılıçdaroğlu'nun 'İstanbul Örgütü ve teşkilatlara bunu soracağım' dediğini belirtti.
Muharrem İnce ile yaptığı telefon konuşmasını aktaran Selvi, İnce'nin "İstanbul’da 259 bin üyenin önüne sandık konursa ben yarışa girerim. Bu yapılmaz da ‘gel aday ol’ denirse ben aday değilim. Teşkilatlara soracağını söyledi oradan çıkana göre bir karar vereceğim." dediğini söyledi.
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