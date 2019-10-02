Son dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. İşte Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden satır başları:
"Geçen hafta İstanbul'da önemli bir toplantıyı gerçekleştirdik. "Uluslararası Suriye Konferansı" düzenledik. Orta Doğu alev alev yanıyor. Ankara ile Şam arasındaki yolun barışa giden en kestirme yol olduğunu ifade ettik. Suriye'de kan akıyor, en büyük bedeli Türkiye ödüyor. Harcadığımız para 40 milyar dolar.
İstanbul'da yaşayıp Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren kardeşlerime seslenmek istiyorum. İstanbul'un depreme dayanıklı hale gelmesi için kaç para toplandı? 36 milyar dolar. İlk deprem yaşandı 1999 depremi. TBMM'de o dönemin hükümeti Ecevit, kanun getirdi, ek vergiler getirdi. Onlar bir süre yönettiler, 2002 - 2019 Erdoğan hükümetleri ve Erdoğan yönetiyor. 17 yılda Ecevit dönemini saymıyorum. 36 milyar dolar para toplanıldı.Depremden sonra ben su soruyu sordum. Deprem vergileri nereye harcandı diye sordum."
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