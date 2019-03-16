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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.03.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Son dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu: Yeni Zelanda'daki saldırıyı lanetliyoruz

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Son dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu: Yeni Zelanda'daki saldırıyı lanetliyoruz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de katıldığı mitingde konuştu. Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda'daki saldırıya ilişkin "Yeni Zelanda'da cuma namazına giden 49 Müslüman acımasızca katledildi. Onu yapanları lanetliyoruz, kınıyoruz." dedi. İşte Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden satır başları:

"Her türlü iftirayı yapıyorlar bize. Allah aşkına PKK terör örgütünün saldırdığı genel başkan kimdi? Şavşat'tan giderken terör örgütünün silahlı saldırısına uğrayan kimdi? Nasıl oluyor da bütün bu iftiraları atıyorlar?

Milliyetçilik demek, vatanseverlik demektir. Ülkesinin çıkarlarını düşünmek demektir. Silah fabrikasını Katar ordusuna satmamak demektir.

Ülkücü kardeşlerime seslenmek isterim. Bunlar satıyorsa, bunlara oy vermek milliyetçiliğe ihanettir. Çimento fabrikasını sattın anladım, aç kalırız anladım, her şeyi anladım. Yahu silah fabrikası bu. Bir ülkenin geleceği bu. Bir ülkenin mücadele ederken elinde tutacağı bir şey olması lazım. Götürüp sattılar. Milliyetçiliği külahıma anlatsınlar.

Vatandaşım arasında kimlik, inanç, yaşam tarzı ayrımı yapmam. Bu bayrağın altında onurumla yaşarım, 82 milyonu kucaklarım. Bütün vatandaşları kucaklayacaksınız. Kavgadan bıktık artık. Huzurlu bir Türkiye istiyoruz. Her evde huzurun, bereketin olmasını istiyoruz.

YENİ ZELANDA MESAJI: LANETLİYORUZ, KINIYORUZ

Yeni Zelanda'da cuma namazına giden 49 Müslüman acımasızca katledildi. Onu yapanları lanetliyoruz, kınıyoruz. Dünyada inançlara saygı olması lazım. Dolayısıyla barışı ve huzuru hem kendi ülkemizde, hem de dünyada sağlamak zorundayız. Barışı ve huzuru savunan kişinin adı nedir biliyor musunuz? Gazi Mustafa Kemal Atatürk... Atatürk'ün hayatı nerede geçti? Savaş meydanlarında; Filistin'de Yemen'de her yerde... Dolayısıyla savaş bittikten sonra dedi ki, ben yurdumda barış istiyorum, dünyada barış istiyorum dedi. Biz kendi ülkemizde huzuru ve barışı istiyoruz. Bütün komşularımızda ve dünyada kan akmasın, insanlar inançları dolayısıyla katledilmesin istiyoruz. İnsan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır. En değerli varlığı korumamız lazım. Bizim kültürümüzde de var olan budur. 

Kavgadan uzak, gerilimden uzak, iftiradan uzak olarak birbirimize güvenelim. Hayatımı rahat kazanıyorum ben. Benim için bir dert yok. Ama sözlerimde söyledim, eğer bu ülkede bir çocuk yatağa aç giriyorsa bu hepimizin ortak derdi olmalıdır. Onlara güzel bir gelecek vaat etmeliyiz."

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