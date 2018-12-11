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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rifat BAŞARAN/ANKARA
11.12.2018 - 14:19, Son Güncelleme:

Son dakika: CHP- İYİ Parti ittifakında ikinci kriz! Son 24 saat...

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Son dakika: CHP- İYİ Parti ittifakında ikinci kriz! Son 24 saat...

CHP ve İYİ Parti arasında yerel seçimlerde işbirliğinin kaderini belirleyecek son 24 saate girildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in hafta sonu bir araya geldiği gizli zirvenin üzerindeki sis perdesi aralanmaya başladı. İşbirliği görüşmelerinde Ankara krizinin iki isim üzerinden yaşandığı öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’in sürdürdüğü müzakerelerin ardından hafta sonu Kılıçdaroğlu ve Akşener bir araya gelmişti. Edinilen bilgiye göre görüşme öncesi masada, Ankara’da CHP’nin İYİ Parti’den aday gösterilen bir CHP’li adayı destekleme formülü bulunuyordu. Bu formül tartışılırken Kılıçdaroğlu’ndan, Akşener’e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nu İYİ Parti’den Ankara adayı yapılmasını önerisi geldi.

ATAMA OLARAK ALGILANDI

Akşener, bu öneriye tepki gösterirken, CHP’li bir genel başkan yardımcısının İYİ Parti’den aday yapılmasını parti tabanına anlatamayacağını, siyasi kimliği öne çıkmayan bir CHP’linin aday olarak gösterilmesinin doğru olduğunu söyledi. Bu öneri İYİ Parti içinde de rahatsızlığa neden oldu. İYİ Parti, bu öneriyi, “CHP’den İYİ Parti’ye atama yapılmak isteniyor” olarak algıladı. Kurmayların görüşmeleri sürerken ikinci isim olarak Mansur Yavaş adı gündeme geldi. Ancak Yavaş’ın, Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin desteğiyle İYİ Parti adayı olma teklifini reddetmesi ikinci krizi doğurdu.

SON 24 SAAT

İşbirliği görüşmelerinde gündeme gelen iki ayrı isimle ilgili ortaya çıkan krizlere rağmen her iki parti de umudunu yitirmedi. İşbirliği görüşmelerinin kaderini belirleyecek son 24 saat içinde dakikalar geçerken, İYİ Parti kurmayları sabah saatlerinde Genel Merkez’de bir araya gelerek durumu değerlendirdi. CHP’de de Merkez Yönetim Kurulu toplandı. İki parti kurmayları parti içi değerlendirmelerinin ardından bir kez daha bir araya gelerek yeni bir çözüm üzerinde çalışıyor. Bir formül bulunması halinde iki parti lideri bir araya gelecek.

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (11.12.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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