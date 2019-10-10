Son dakika... Eski yüksek yargıçların cezalarına onama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Eski yüksek yargıçların cezalarına onama
GeriGündem Son dakika... Eski yüksek yargıçların cezalarına onama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 10.10.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Son dakika... Eski yüksek yargıçların cezalarına onama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Eski yüksek yargıçların cezalarına onama

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Yargıtay'daki "grup sorumlusu abi"lerinden eski üye Ahmet Kütük'e verilen 11 yıl ve eski Danıştay üyesi Mehmet Çelik hakkındaki 13 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

FETÖ'nün yüksek yargı yapılanmasına yönelik ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde hakim karşısına çıkan ve örgütün Yargıtay'daki "grup sorumlusu abi"lerinden olduğu belirlenen eski Yargıtay üyesi Ahmet Kütük hakkında, 7 Şubat 2019'daki duruşmada karar verildi. Mahkeme heyeti, Kütük'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Eski Danıştay üyesi Mehmet Çelik ise 17 Nisan'daki karar duruşmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti. Örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock'u da kullanmadığını öne süren Çelik, yargılamanın "tiyatro" olduğunu ileri sürdü.

Tanık beyanlarının da zorla alındığını savunan Çelik, "Böyle bir örgüt yok, ben de örgüt üyesi, terörist değilim." dedi.

Mahkeme heyeti, eski Danıştay üyesi Çelik'e, FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Çelik'in cezasında, yargılamadaki davranışları dikkate alınarak, indirim uygulanmadı.

Temyiz üzerine her iki karar, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na taşındı. Dosyaları inceleyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Kütük ile Çelik'e verilen hapis cezalarını onadı.

Suçlamalar

Esas hakkındaki mütalaada, Ahmet Kütük'ün, örgütsel faaliyet kapsamında, Yargıtayın hukuk daireleri sorumlusu eski üye Ali Akın'ın bir altında bulunan ve talimatları diğer üyelere ulaştırması için ilettiği "grup sorumlusu abi"lerden olduğu belirtildi.

Örgütün haberleşme amaçlı dağıttığı tabletlerin güncellenmesi, takip edilecek dosyalarla ilgili koordinasyonun sağlanması gibi görevleri yürüttüğü de tespit edilen Ahmet Kütük'ün ayrıca dava takip biriminde çalıştığı, Yargıtay içinde örgütsel taktik belirlenmesinde önemli rol oynadığı belirlendi.

ByLock'u etkin kullanan sanığın yazışmalarına da yer verilen mütalaada, sanığın diğer yargı mensuplarıyla Ankara'daki bir ankesörlü telefondan ardışık arandığına ilişkin kayıtlar da yer aldı.

Eski Danıştay üyesi Mehmet Çelik'in ise terör örgütünün içinde olduğu ve toplantılarına katıldığı aktarıldı.

Dost ve menfi tespitler yaptığı, FETÖ'nün talimatıyla Danıştay üyesi seçildiği belirlenen Çelik'in, teftişte görevliyken hakim ve savcılara baskıda bulunduğu, Danıştay'da bazı kararlara muhalif kalan üyelerle tartıştığı, baktığı bazı dosyalarda örgüt talimatıyla karar verdiği ve ByLock kullandığı da tespit edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Duvar kaldırıldı, komandolar sınırı böyle geçti
Barış Pınarı Harekatı’nda bu sabah… Dumanlar yükseliyor, çatışma sesleri…
Jetler vurdu Mehmetçik girdi! İşte dakika dakika tüm gelişmeler
Terör örgütü yandaşları sosyal medyada yalan haberlere hız verdi!