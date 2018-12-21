Cezaevinde olay çıktı: 14 gardiyan ve 7 çocuk yaralandı
ANKARA Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde akşam saatlerinde tutuklu çocuklar arasında başlayan tartışmaya gardiyanların müdahale etmesiyle 7 çocuk ve 14 gardiyan çeşitli maddelerle yaralandı.
Sübyan koğuşunda başlayan olaylar kapalı çocuk cezaevinin tümünü sardı. Olayın duyulması üzerine cezaevi yerleşkesinde alarm verilirken, güvenlik üst düzeye çıkarıldı. Jandarma ekipleri müdahale için yerleşkeye yönlendirildi. Çok sayıda ambulans da cezaevine sevk edildi. Olaylar sırasında yaralanan tutuklu 7 çocuk ile 14 gardiyanın tedavisi cezaevi içerisinde sağlık memurlarınca yapıldı. Olaylar kısa sürede bastırılırken, cezaevi içinde ve dışında güvenlik tedbirleri arttırıldı.
Olayla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
“Sincan çocuk kapalı ceza infaz kurumunda tutuklu olarak bulunan çocuklar arasında yaşanan tartışmaya görevli infaz koruma memurlarının müdahalesi sırasında 7 çocuk ile 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralanan çocukların tedavileri cezaevi içerisinde sağlık memurlarınca yapılmış olup hastaneye herhangi bir çocuğun sevkine gerek duyulmamıştır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.”
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