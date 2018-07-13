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    Son dakika.. Çeşme açıklarında göçmenler mahsur kaldı operasyon başladı

    Banu ŞEN
    13.07.2018 - 13:10 | Son Güncelleme:

    Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarındaki Boğaz Adası'nda mahsur kalan 30 civarındaki göçmen için kurtarma operasyonu başlattı.

    Son dakika.. Çeşme açıklarında göçmenler mahsur kaldı operasyon başladıBu sabah erken saatlerinde Çeşme açıklarındaki Boğaz Adası’nda Yunanistan’ın Sakız adasına kaça yollardan geçmeye çalışan göçmenlerin mahsur kaldıkları ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler çalışma başlattı. Bölgeye 2 helikopter ve sahil güvenlik botları gönderildi. Alınan bilgiye göre göçmenlerin 34-35 kişi oldukları tahmin ediliyor. Göçmenleri tahliye işlemi başladı. 2 helikopter gruplar halinde göçmenleri alarak bota getiriyor. Tahliye işlemi halen devam ederken kesin sayı kurtarma işlemi tamamlandığında açıklanacak. 

    DEVAMI GELİYOR...

     

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    Etiketler: Göçmen , operasyon
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