Son dakika.. Çeşme açıklarında göçmenler mahsur kaldı operasyon başladı

Bu sabah erken saatlerinde Çeşme açıklarındaki Boğaz Adası’nda Yunanistan’ın Sakız adasına kaça yollardan geçmeye çalışan göçmenlerin mahsur kaldıkları ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler çalışma başlattı. Bölgeye 2 helikopter ve sahil güvenlik botları gönderildi. Alınan bilgiye göre göçmenlerin 34-35 kişi oldukları tahmin ediliyor. Göçmenleri tahliye işlemi başladı. 2 helikopter gruplar halinde göçmenleri alarak bota getiriyor. Tahliye işlemi halen devam ederken kesin sayı kurtarma işlemi tamamlandığında açıklanacak.

DEVAMI GELİYOR...

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR