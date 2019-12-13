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Musa KESLER
13.12.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Son dakika... Ceren'in katiline iki ayrı iddianame... Ceza indirimi uygulanmaması talep edildi!

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Son dakika... Ceren'in katiline iki ayrı iddianame... Ceza indirimi uygulanmaması talep edildi!

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3. Sınıf Öğrencisi Ceren Özdemir'i girişinde bıçaklayarak öldüren ve yakalandığı sırada, kendisini yakalayan iki polis memurunu da bıçakla yaralayan şüpheli Özgür Arduç hakkında, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Canavarca Hisle Kasten Öldürme” ve “Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürmeye Teşebbüs (iki kez)” suçlarından Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iki ayrı iddianame ile kamu davaları açıldı. Özgür Arduç'a istenen cezalar üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına tekabül ediyor.

İddianamelerde şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.

Son dakika haberi... Ceren Özdemirin katili Özgür Arduç cezaevinde intihar girişiminde bulundu
Son dakika haberi... Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç cezaevinde intihar girişiminde bulundu
Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç cezaevine gönderildi
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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