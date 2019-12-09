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Nedim KOVAN/ORDU (DHA)
09.12.2019 - 17:08, Son Güncelleme:

Son dakika... Ceren Özdemir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Ordu'da Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'e ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren'in olay günü üniversiteden çıkıp, bale kursuna gittiği, saatler sonra da kurstan çıkarak evine gitmek için yürüdüğü anlar yer alıyor.

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  • Ceren Özdemirin yeni görüntüleri
  • Ceren Özdemirin yeni görüntüleri
  • Ceren Özdemirin yeni görüntüleri
  • Ceren Özdemirin yeni görüntüleri
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Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç'un (35), cinayetten 1 gün önce genç kızın bale kursu yakınlarındaki sokakta yürürken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde katil zanlısının Ceren'in bale kursunun bulunduğu binanın yanındaki alışveriş merkezi ile iş yerine girdiği; ardından sokakta kalabalık arasında yürüdüğü anlar yer alıyor.

CEREN'İ TAKİP ETMİŞ

Özgür Arduç'un olay günü Ceren'in yürüdüğü sokaktaki farklı güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde katil zanlısının Ceren'i bir süre arkasından takip ettiği ardından da karşı kaldırıma geçip takibini sürdürdüğü anlar yer aldı.

GENÇ KIZIN SON GÖRÜNTÜLERİ

Balerin Ceren Özdemir'e ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri de tespit edildi. Görüntülerde Ceren'in olay günü üniversiteden çıkıp bale kursuna gittiği, saatler sonra da kurstan çıkarak evine gitmek için yürüdüğü anlar yer alıyor.

GÜVENLİKÇİDEN PARA İSTEMİŞ

Öte yandan Özgür Arduç'un olaydan 1 gün önce öğle saatlerinde Ordu Ticaret Borsası'nın önünden geçtiği, buradaki güvenlik görevlisinden para istediği anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

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