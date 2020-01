Son dakika... Ceren Özdemir’in kahreden notları ortaya çıktı! Planlarını böyle not almış…

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, evinin önünde bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından Ceren Özdemir'in notları ortaya çıktı.



Ceren’in üniversiteden sınıf arkadaşı sosyal medyada çıkan günlüklerden haberi olduğunu belirterek “Ceren’in çocukluğundan beri tuttuğu günlükleri not defterleri vardı. Yazmayı seven birisiydi. Bu da onlardan sadece biri hem günlük yaşadıklarını hem hayallerini hem planlarını not alırdı” ifadelerini kullandı. Öte yandan Babası Yılmaz Özdemir de günlüklerin Ceren’e ait olduğunu doğruladı.

CEREN'İN TEK HAYALİ PİYANO ÇALMAK

Öldürülmeden önce gelecek planları için küçük notlar alan Ceren Özdemir hayallerini günlüğüne şu şekilde not almış;

‘Piyanoyu çok iyi öğrenmek, İngilizceyi çok iyi öğrenmek, Erasmus ile yurtdışına gitmek, Yüksek lisans yapmak, Oyuncu olmak, tek başına yaşamayı öğrenmek.’