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Musa KESLER
Haber Giriş: 21.01.2020 - 15:48,Son Güncelleme:/

Son dakika... Ceren Özdemir’in kahreden notları ortaya çıktı! Planlarını böyle not almış…

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Son dakika... Ceren Özdemir’in kahreden notları ortaya çıktı! Planlarını böyle not almış…

Tüm Türkiye’nin günlerce konuştuğu Ceren Özdemir cinayetinde kahreden bir detay daha ortaya çıktı.  Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren, katil zanlısı Özgür Arduç tarafından evinin önünde bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından Ceren Özdemir'in günlük notları ortaya çıktı.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, evinin önünde bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından Ceren Özdemir'in notları ortaya çıktı.

Ceren’in üniversiteden sınıf arkadaşı sosyal medyada çıkan günlüklerden haberi olduğunu belirterek “Ceren’in çocukluğundan beri tuttuğu günlükleri not defterleri vardı. Yazmayı seven birisiydi. Bu da onlardan sadece biri hem günlük yaşadıklarını hem hayallerini hem planlarını not alırdı” ifadelerini kullandı. Öte yandan Babası Yılmaz Özdemir de günlüklerin Ceren’e ait olduğunu doğruladı.

CEREN'İN TEK HAYALİ PİYANO ÇALMAK

Öldürülmeden önce gelecek planları için küçük notlar alan Ceren Özdemir hayallerini günlüğüne şu şekilde not almış;

‘Piyanoyu çok iyi öğrenmek, İngilizceyi çok iyi öğrenmek, Erasmus ile yurtdışına gitmek, Yüksek lisans yapmak, Oyuncu olmak, tek başına yaşamayı öğrenmek.’

Son dakika... Ceren Özdemir’in kahreden notları ortaya çıktı Planlarını böyle not almış…

Son dakika... Ceren Özdemir’in kahreden notları ortaya çıktı Planlarını böyle not almış…

Son dakika... Ceren Özdemir’in kahreden notları ortaya çıktı Planlarını böyle not almış…




Ceren Özdemir davasında karar çıktı! Mahkemede çıldırtan sözler.
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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