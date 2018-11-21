Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası
GeriGündem Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
21.11.2018 - 11:35, Son Güncelleme:

Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 114 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 45. duruşmada, 20 tutuklu sanıkla avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığı avukatlarıyla bazı müştekiler de katıldı. Duruşma, tutuklu sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarıyla devam ediyor. 


MÜTALAADAN 

Cumhuriyet Savcısı Caner Babaloğlu'nun açıkladığı 29 sayfalık mütalaada, Kuleli Askeri Lisesi'nin komutanları eski albaylar Mürsel Çıkrıkçı ve Muammer Aygar ile 14 çevik kuvvet polisinin de aralarında bulunduğu 50 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor. 
Rütbeli 36 askerin "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülen mütalaada, rütbeli askerler Şafak Gündoğdu, Ayhan Şahin, Mahmut Dağüstü, Mustafa Paycı, İbrahim Küçükbostan, Sadık Atıcı, Abdullah Çoban ve Recep Ayıtdere hakkında, maktuller Mustafa Cambaz, Kader Sivri, Gökhan Esen, Halil Kantarcı, Burak Cantürk, Osman Yılmaz ve Fatih Dalgıç'ı "nitelikli kasten öldürme" suçundan yedişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. 
Sanık Mahbub Ulusoy'a, maktuller Mustafa Cambaz ve Kader Sivri'ye yönelik "iştirak halinde silahla kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istenilen mütalaada, sanıklardan Mevlüt Acar'ın maktuller Gökhan Esen, Halil Kantarcı, Burak Cantürk ve Osman Yılmaz'a yönelik "silahla kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 90 yıldan yüz yirmişer yıla kadar, sanık Aykut Satmaz'ın da bu maktullere karşı aynı suçtan "kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma" gerekçesiyle 120 yıldan 156 yıla kadar hapsi öngörülüyor. 

Mütalaada, 14 sanığın maktul Murat Akdemir'i "silahla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilirken, sanıklardan Mürsel Çıkrıkçı ile Muammer Aygar'ın "azmettiren" sıfatıyla maktullere yönelik eylemlerden sorumlu olduğu belirtiliyor. 

Sanık Muammer Aygar'ın 130 müştekiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 3 bin 379 yıldan 5 bin 190 yıla kadar, aralarında eski Albay Mürsel Çıkrıkçı'nın da olduğu 9 sanığın, 84 müştekiye karşı aynı suçtan 2 bin 184 yıldan 3 bin 360 yıla kadar hapsi istenilen mütalaada, bu suçtan sanıklar Mahbub Ulusoy, Kartal Genç ile Raif Kaya'nın 43 müştekiye karşı eylemlerinden dolayı bin 142 yıldan 2 bin 219 yıla kadar, sanık Mehmet Karapekmez'in de 45 müştekiye karşı bin 169 yıldan bin 788 yıla kadar, sanıklar Aykut Satmaz ve Mevlüt Acar'ın aynı suçtan 41 müştekiye karşı bin 141 yıldan bin 758 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunuluyor. 

Mütalaada, sanıklar Mürsel Çıkrıkçı ve Muammer Aygar hakkında, 41 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 61 yıldan 305 yıla kadar, yine bu sanıklar yönünden "kasten yaralama" suçundan da 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. 

Mütalaada ayrıca, bazı sanıkların, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "mala zarar verme", "hakaret", "iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "iş ve çalışma özgürlüğünün ihlali" gibi suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmalarını talep ediliyor. 57'si er, 7'si askeri öğrenci olan 64 kişiye ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi öngörülen mütalaada, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı talep ediliyor. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (21.11.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Numan Kurtulmuş: İstanbul ve Ankara adayları belli oldu

3 kardeş dehşet saçtı! Cezaevine böyle gitti

At keserken yakalanan baba-oğuldan şok sözler!

Kâbus gibi olay! Yer Ankara