Son dakika... Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısına koruma kararı
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in başvurusu üzerine İstanbul Valiliği koruma kararı çıkardı.
Suudi Arabistan'ın, İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğünü kabul ettiği gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'e koruma verilecek.
Habertürk'ün haberine göre, Fatih'te ikamet eden Hatice Cengiz, can güvenliğinin tehdit altında olduğu gerekçesiyle İstanbul Valiliği'ne başvurdu. Başvuru sonucunda Valilik koruma kararı verdi.
Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için Başkonsolosluğa gitmiş, bu tarihten 18 gün sonra Suudi Arabistan yetkili makamlarınca Konsolosluk'ta çıkan arbede sonucu Kaşıkçı'nın öldüğü açıklanmıştı.
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