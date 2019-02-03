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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - DHA
03.02.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

SON DAKİKA! Çatıdan düşen kar kafeyi çökertti: 1 ölü, 7 yaralı

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Bitlis'te bir kafenin teras katının üzerine, bitişiğindeki 5 katlı binanın çatısında biriken karların düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3'ü asker 7 kişi yaralandı.

Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki bir kafenin teras katı, bitişiğindeki 5 katlı binanın çatısında biriken karların düşmesi sonucu çöktü.     

Bu sırada terasta oturan müşterilerden Tayfun Sulak olay yerinde hayatını kaybetti, 3'ü asker 7 kişi yaralandı.     

Olay yerine giden AFAD, 112 ve itfaiye ekipleri, kar kütleleri ve çöken çatının altında kalan yaralıları çıkardı.     

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Bitlis ve Tatvan'daki devlet hastanelerine kaldırıldı.     

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, hastanedeki yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.     

Vali Çağatay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bitlis'te kar yoğunluğundan dolayı bir kaza meydana geldiğini belirterek, şöyle devam etti:     

"İl merkezinde Sina Kafe'nin dış kısmına doğru açılmış ve sonradan oluşturulmuş bir yapının çatısı, 5'inci kattan düşen karın ağırlığına dayanamayarak çökmüş. Orada olan müşterilerden 22 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti, diğerlerinin sağlık durumları iyi. 7 yaralımız vardı. Bunları ziyaret ediyoruz."     

Bu yıl çok zor bir kış geçirdiklerine dikkati çeken Çağatay, "Ekiplerimiz müdahale ediyor ancak böyle kazalar da yaşanıyor. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Yaralılardan 3'ü bölgede askerlik yapan çocuklarımız, onların da diğer vatandaşlarımız gibi sağlık durumları iyi. Hepsi bugün taburcu olacak vaziyette." diye konuştu.     

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