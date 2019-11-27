Son dakika... Çatalca'da fabrikada yangÄ±n
Ã‡atalca'da bir fabrikada yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.
GÃ¶kÃ§eali Mahallesi'nde bulunan fabrikada saat 12.00 sÄ±ralarÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Mutfak dolabÄ± kapaÄŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen fabrikadaki yangÄ±n iÃ§in olay yerine Ã§ok sayÄ±da iftaiye ekibi sevkedildi.
Fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geldi. Patlamalar nedeniyle jandarma da Ã§evrede Ã¶nlem aldÄ±. YangÄ±n yaklaÅŸÄ±k 1 saatlik Ã§alÄ±ÅŸma sonrasÄ± kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. YangÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±
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