Son dakika... Çankırı'da üst üste depremler!
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4,1, 3,7, 4.3 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi. Çerkeş'te bugün saat 09.00'da 4,7, saat 09.03'te 4,8 ve saat 14.46'da 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntıları meydana gelmişti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde saat 21.08'de 10.22 kilometre derinlikte 4,1, 21.12’de 11.46 kilometre derinlikte 3.7 büyüklüğünde ve 22.03'te 4.3 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
Çerkeş'te saat 09.00'da 4,7, saat 09.03'te 4,8 ve saat 14.46'da 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntıları olmuştu.
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