Son dakika... Çankırı'da peş peşe depremler! Ankara'da da hissedildi
Çankırı'da 4.7 ve 4.8 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. Merkez üssü Çerkeş ilçesi olan depremlerin Ankara ve çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.
Çankırı'da 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkeş ilçesinde, saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, 09.03'te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları kaydedildi. İlk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Depremler Ankara ve diğer çevre illerde de hissedildi.
Çankırı Belediye Başkanı yaptığı açıklamada bölgede olumsuz herhangi bir vaka olmadığını bildirdi. Çerkeş Kaymakamı Zikri Şahin de depremde herhangi bir can kaybı olmadığını açıkladı.
VALİ AKTAŞ’TAN AÇIKLAMA
Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, kentte meydana gelen 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde depremlerle ilgili şu ana kadar kendilerine ulaşan bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.
İlk bilgilere göre bir olumsuzluk bulunmadığına işaret eden Aktaş, "Vatandaşların tedirgin olmamaları gerekir. Şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." dedi.
Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da geçmişte ilçede büyük bir deprem olduğunu belirterek, vatandaşların ilk anda tedirginlik yaşadığını ancak herhangi bir sorun bulunmadığını kaydetti.
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