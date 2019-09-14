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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.09.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

Son dakika: Çankırı sallanmaya devam ediyor! Bir deprem daha oldu...

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Son dakika: Çankırı sallanmaya devam ediyor! Bir deprem daha oldu...

Çankırı'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sabah saatlerinde 4.7 ve 4.8'lik depremler meydana gelmiş kentte yaşayanlar panik yaşamıştı. Deprem Ankara ve çevre illerden de hissedildi..

Çankırı, sabah saatlerinde 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8’lik depremlerle sallandı. Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde son deprem saat 14.46’da yerin 7 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde meydana geldi. Çerkeş'te sabahki depremlerin ardından saat 13.39'da da 3,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem 7.06 kilometre derinlikte gerçekleşti. Korkan vatandaşlar yeniden sokaklara çıktı.

4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkeş ilçesinde saat 14.46'da 7 kilometre derinlikte ve 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.     

ÇERKEŞ'TE ÜÇÜNCÜ DEPREM

Çerkeş'te saat 13.39'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem 7.06 kilometre derinlikte gerçekleşti.

ESKİ BİNALARDA HASAR MEYDANA GELDİ

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde art arda meydana gelen depremler nedeniyle özellikle eski binalarda sıva dökülmesi, baca yıkılması gibi hasarlar meydana geldi. Belediye ekipleri, hasar oluşan evlerin çevresinde önlem aldı. Deprem sırasında bazı marketlerde raflardaki ürünler de yere döküldü. İlçe merkezinde ve köylerde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, depremlerle ilgili kriz masası oluşturduklarını belirterek, "Depremden sonra tüm Çerkeş’i kontrol ettik. Zabıtalar tek tek sokaklarımızı gezdiler. Vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirdik. Köylerimizle telefonla irtibat haline geçtik. Vatandaşlarımızın panik hali sükunete dönüştü. İnsanlar dışarıda baya panikledi.

Son dakika: Çankırı sallanmaya devam ediyor Bir deprem daha oldu...

Şu an vatandaşlarımız evlerine döndüler. İlçemizde herhangi bir yaralanma söz konusu değil.

Ufak tefek hasarlar var. Metruk evlerde baca yıkılması, sıva dökülmeleri gibi hasarlar var.

Su ve elektrik kesintisi gibi ciddi olumsuzluklar tespit edilmedi. Vatandaşlarımız normal yaşantılarına devam ediyor" dedi.

Sopacı, 1944’te büyük bir deprem tecrübeleri olduğunu hatırlatarak, "7.2 gibi bir depremde Çerkeş’in birçok yaşam alanıbinaları yerle bir olmuştu, ciddi ölümler olmuştu. Allah’ım böyle kötü günleri ilçemize birdaha yaşatmasın"diye konuştu

Vali Hamdi Bilge Aktaş da gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ayrı depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını kaydederek, "Köylerimizdezarar gören binalarımız oldu ama herhangi binamızda ciddi bir hasar söz konusu değil. Türkiye’miz genel olarak deprem kuşağındabir ülke olduğu içinzaman zaman depremleryaşıyoruz. İlimizde de sarsıntılar oluyor. Halkımızdan da herhangi birşekilde panik olmaması, günlük hayatlarına devam etmelerini rica ediyorum"diye konuştu.

Çankırı'da peş peşe depremler
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