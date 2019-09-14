Son dakika: Çankırı sallanmaya devam ediyor! Bir deprem daha oldu...
Çankırı'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sabah saatlerinde 4.7 ve 4.8'lik depremler meydana gelmiş kentte yaşayanlar panik yaşamıştı. Deprem Ankara ve çevre illerden de hissedildi..
Çankırı, sabah saatlerinde 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8’lik depremlerle sallandı. Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde son deprem saat 14.46’da yerin 7 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde meydana geldi. Çerkeş'te sabahki depremlerin ardından saat 13.39'da da 3,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem 7.06 kilometre derinlikte gerçekleşti. Korkan vatandaşlar yeniden sokaklara çıktı.
4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkeş ilçesinde saat 14.46'da 7 kilometre derinlikte ve 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
ÇERKEŞ'TE ÜÇÜNCÜ DEPREM
Çerkeş'te saat 13.39'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem 7.06 kilometre derinlikte gerçekleşti.
ESKİ BİNALARDA HASAR MEYDANA GELDİ
Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde art arda meydana gelen depremler nedeniyle özellikle eski binalarda sıva dökülmesi, baca yıkılması gibi hasarlar meydana geldi. Belediye ekipleri, hasar oluşan evlerin çevresinde önlem aldı. Deprem sırasında bazı marketlerde raflardaki ürünler de yere döküldü. İlçe merkezinde ve köylerde hasar tespit çalışması başlatıldı.
Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, depremlerle ilgili kriz masası oluşturduklarını belirterek, "Depremden sonra tüm Çerkeş’i kontrol ettik. Zabıtalar tek tek sokaklarımızı gezdiler. Vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirdik. Köylerimizle telefonla irtibat haline geçtik. Vatandaşlarımızın panik hali sükunete dönüştü. İnsanlar dışarıda baya panikledi.
Şu an vatandaşlarımız evlerine döndüler. İlçemizde herhangi bir yaralanma söz konusu değil.
Ufak tefek hasarlar var. Metruk evlerde baca yıkılması, sıva dökülmeleri gibi hasarlar var.
Su ve elektrik kesintisi gibi ciddi olumsuzluklar tespit edilmedi. Vatandaşlarımız normal yaşantılarına devam ediyor" dedi.
Sopacı, 1944’te büyük bir deprem tecrübeleri olduğunu hatırlatarak, "7.2 gibi bir depremde Çerkeş’in birçok yaşam alanıbinaları yerle bir olmuştu, ciddi ölümler olmuştu. Allah’ım böyle kötü günleri ilçemize birdaha yaşatmasın"diye konuştu
Vali Hamdi Bilge Aktaş da gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ayrı depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını kaydederek, "Köylerimizdezarar gören binalarımız oldu ama herhangi binamızda ciddi bir hasar söz konusu değil. Türkiye’miz genel olarak deprem kuşağındabir ülke olduğu içinzaman zaman depremleryaşıyoruz. İlimizde de sarsıntılar oluyor. Halkımızdan da herhangi birşekilde panik olmaması, günlük hayatlarına devam etmelerini rica ediyorum"diye konuştu.
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