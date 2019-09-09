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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burak GEZEN/ÇANAKKALE (DHA)
09.09.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Son dakika... Çanakkale'de orman yangını! Gemiler anons etti, ekipler sevk edildi

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Çanakkale'de Kara Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki 'Dur Yolcu' yazısı yakınında bulunan makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Alevler, gemi kaptanlarının ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Eceabat'ın Kilitbahir köyündeki Ağadere Hastane Şehitliği ile 'Dur Yolcu' yazısı arasında kalan bölümde saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Boğazda seyreden gemi kaptanları, dumanları görüp Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne rapor etti.

Bu sırada otluk ve makilik alandaki alevler de rüzgarın etkisiyle büyüdü. Erken ihbarla Eceabat ilçesinden arazöz ve itfaiye araçları ile gelen ekipler, yangına müdahale etti. Alevler, saat 11.30 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının büyüme ihtimaline karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörü, kıyıda müdahale için bekletildi. Önlem amacıyla Dardanos mevkisinde konuşlu helikopterle de yangın alanına 1 kez sorti yapılarak su bırakıldı.

Öte yandan tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Behramlı köyü yakınlarında 10 Ağustos'ta yangın çıkmış, alevlerin sardığı yaklaşık 100 hektarlık alan kül olmuştu.

Son dakika... Çanakkalede orman yangını Gemiler anons etti, ekipler sevk edildi

 

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