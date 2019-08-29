Son dakika... Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale'nin Kalabaklı Köyü Radar Tepesi mevkisindeki ormanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nin olduğu bölgeye kadar ilerledi. Yoğun duman sebebiyle hastanenin tahliye edilmesi bekleniyor.
Kalabaklı köyü Radar Tepesi mevkisinde yer alan ormanlıkta, saat 15.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye orman ekipleri, arazözlerle sevk edildi.
Dardanos mevkisinden havalanan helikopterle de alevlere müdahale edildi. Bölgeye Edremit ve Keşan'dan da helikopterlerin gönderildiği belirtildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nin olduğu bölgeye kadar ilerledi. Yoğun duman sebebiyle hastanenin tahliye edilmesi beklenirken, alevlere havadan 2 helikopter karadan da çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale ediliyor. Çevredeki vatandaşlar da yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerine yardım ediyor.
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
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