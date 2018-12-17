Son dakika... Çanakkale'de deprem
Çanakkale Ayvacık yakınlarında saat 17.40'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden alınan bilgiye göre, saat 17.40'da merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 8,22 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem çevre köylerde de hissedilirken, can ve mal kaybı yaşanmadı.
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