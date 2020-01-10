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Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE (DHA)
Haber Giriş: 10.01.2020 - 09:51,Son Güncelleme:/

Son dakika... Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi feribota çarptı

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Son dakika... Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi feribota çarptı

Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu - Çardak seferinin yapıldığı 'NG' isimli feribota, Gelibolu iskelesi önlerinde 'Kestanelik' isimli balıkçı teknesi çarptı. Kazada yaralanan olmazken, denize feribottan mazot sızıntısı meydana geldi.

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  • Çanakkale Boğazında balıkçı teknesi feribota çarptı
  • Çanakkale Boğazında balıkçı teknesi feribota çarptı
  • Çanakkale Boğazında balıkçı teknesi feribota çarptı
  • Çanakkale Boğazında balıkçı teknesi feribota çarptı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çardak'tan bu sabah araç ve yolcular ile Gelibolu seferine başlanan, 44 metre uzunluğundaki 'NG' isimli feribota, saat 07.30 sıralarında kaptanın uyuduğu iddia edilen, 26 metre uzunluğundaki 'Kestanelik' isimli balıkçı teknesi, iskele kıç omuzluğundan çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, balıkçı teknesinin baş kısmında hasar oluştu. Çarpmaya bağlı olarak feribotun mazot deposu delindi. Gelibolu iskelesine hızla yanaştırılan feribottan yolcu ve araçlar, tahliye edilirken mazot sızıntısı meydana geldi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM-9 (Hızlı Tahlisiye Botu) ile çevre kirliliğinin önlenmesi için yakıt sızan bölge su üstü bariyerle çevrildi.

 

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