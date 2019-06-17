Son dakika: Çanakkale Ayvacık'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 07.47'de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Ayvacık ve Çanakkale Merkez çevresinde hissedildi. Yerin 13.1 km derinliğinde meydana gelen depremde kısa süreli panik yaşandı.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Çanakale'nin Ayvacık ilçesi olan deprem, saat 07.47 sıralarında 4.1 büyüklüğünde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Mısvak köyü, büyüklüğünü ise 4.1 olarak açıkladı.
06.05'de ise 2.6 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.
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