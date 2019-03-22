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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.03.2019 - 18:04, Son Güncelleme:

Son dakika: FETÖ'nün kritik ismi Mesut Yılmazer için yakalama kararı

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Son dakika: FETÖ'nün kritik ismi Mesut Yılmazer için yakalama kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Ankara bölgesi kaymakamlar sorumlusu" olduğu ve "silahlı terör örgütü yönetmek" suçundan yargılanan eski TÜBİTAK personeli Mesut Yılmazer'in tahliyesine yapılan itiraz kabul edilerek, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince verilen tahliye kararına, Yılmazer'in yeniden tutuklanması talebiyle başsavcılıkça itirazda bulunulduğu anımsatılarak, itirazı kabul eden Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin, Yılmazer hakkında yakalama kararı çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada Mesut Yılmazer'in FETÖ şüphelisi Ali Fuat Yılmazer'in akrabası olduğu iddia edilmiş ise de sanık Mesut Yılmazer'in Kütahya, Ali Fuat Yılmazer'in ise Sakarya nüfusuna kayıtlı olduğu ve taraflar arasında akrabalık ilişkisi bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Yılmazer, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince görülen FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına ilişkin 28 sanıklı davada "silahlı terör örgütü yönetmek" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

İddianamede, Yılmazer'in, ByLock kullanıcısı ve örgütün "Ankara bölgesi kaymakamlar sorumlusu" olduğu belirtiliyor.

 

 

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