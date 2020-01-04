MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Büyükçekmece'deki bir otelde 2 kişi ölü bulundu
GeriGündem Son dakika... Büyükçekmece'deki bir otelde 2 kişi ölü bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 04.01.2020 - 15:52,Son Güncelleme:/

Son dakika... Büyükçekmece'deki bir otelde 2 kişi ölü bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Büyükçekmece'deki bir otelde 2 kişi ölü bulundu

İstanbul Büyükçekmece'de bir otel odasında iki kişi ölü bulundu. Polis ekipleri olay yerinde çalışma başlattı.

Büyükçekmece'de ihbar üzerine otele giden polis, otel odasında 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Biri kadın 2 kişinin ölüm nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Cesetlerin yanında 1 silah bulundu.

Fatih Mahallesi Kordonboyu Caddesi'nde bulunan bir otel odasında, saat 15.30 sıralarında, iki kişinin yerde hareketsiz yattıklarını gören kat görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi.  Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Osman Turan(34) ve Gülnihal Kurum(20)'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cesetlerin yanında 1 silah ve 2 boş kovan bulundu. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle