Son dakika... Büyükçekmece'de bir binada patlama: Bir kişi hayatını kaybetti
İstanbul Büyükçekmece'de bir binada patlama meydana geldi. Olayda bir vatandaş hayatını kaybetti.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Büyükçekmece ilçemiz, Hürriyet Mahallesi, Güvercin Sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir" denildi.
Ayrıntılar birazdan...
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