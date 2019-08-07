Son dakika! Büyük panik yaşanmıştı... Rahatlatan haberler peş peşe geldi

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Muğla’nın Milas ilçesinde ve Bodrum’a bağlı Mumcular Mahallesi Bayır Küme Evleri yakınlarında çıkan orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.
MİLAS'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla’nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
BODRUM'DA MÜDAHALELER ETKİLİ OLDU
Bodrum’a bağlı Mumcular Mahallesi Bayır Küme Evleri yakınlarında saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.
NELER YAŞANDI?
Bodrum Mumcular Mahallesi’nde çıkan orman yangınında alevler Bayır köyünde tehlikeli boyuta ulaşmıştı. Bahçeleri ve ekinleri yanan bir çok vatandaş gözyaşlarına hakim olamamıştı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen ve köyün etrafını saran yangına 6 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçileri müdahale edildi.
İki yangına 11 helikopter, 35 arazöz, 18 su tankeri, 9 dozer, 250 yangın söndürme işçisi ve 30 teknik eleman ile müdahale edildi. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri de dumandan etkilenen vatandaşlara müdahale etti.
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