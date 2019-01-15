Son dakika: Büyük operasyon başladı! Onlarca gözaltı kararı...
Konya, Muğla ve Kocaeli merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonlarda 80'in üzerinde asker için gözaltı kararı verildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında örgüt mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerce Konya merkezli 31 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 32'sinin muvazzaf asker olduğu öğrenildi.
MUĞLA MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik Muğla merkezli 7 ilde 14'ü muvazzaf 15 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama" ile arandıkları tespit edilen bir binbaşı, 2 üsteğmen, teğmen ve 10 astsubay rütbesindeki 14'ü muvazzaf, 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Şüphelilerin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Muğla, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Ankara, İzmir ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.
KOCAELİ MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Kocaeli merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 17'si muvazzaf 22 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Trabzon, Yalova, Muğla, Konya, Düzce, Bursa, Antalya, Balıkesir, Hakkari ve Van'da eş zamanlı operasyon yapıldı.
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