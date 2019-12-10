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Selahattin SÖNMEZ/ANKARA
10.12.2019 - 20:59, Son Güncelleme:

Son dakika... Bütçede “Meyhane” ve “Deli” kavgası

Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
Son dakika... Bütçede “Meyhane” ve “Deli” kavgası

Meclis'te bütçe görüşmelerinde AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’a dönük, “Meyhaneden boşta kalan vakitlerini parlamentoya ayırıyor” sözleri kavgaya neden oldu.

HDP grubu adına söz alarak kürsüye çıkan Şık, “Yankesicilerin, hırsızların, soyguncuların rahatça çalışmasının koşulları yaratılmış oluyor” dedi.

Son dakika... Bütçede “Meyhane” ve “Deli” kavgası

Muş’un, Şık’ın sözlerine tepki göstererek, “Meyhaneden boşta kalan vakitlerini bu kürsüden gelip konuşma yapmaya çalışan birisi. Kendisine tavsiyem meyhaneye ayırdığı vakitten daha fazlasını parlamentoya ayırmasıdır” demesi üzerine HDP grubu masalara vurarak tepki gösterdi. HDP ile AK Parti grubu arasındaki arbedeyi CHP milletvekilleri önledi.

Son dakika... Bütçede “Meyhane” ve “Deli” kavgası

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, sataşmalar karşısında “İnsan ağzını bozmamak için gerçekten zor tutuyor” derken yeniden gerilim tırmandı. HDP grubuna gitmeye çalışan AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ’ı partili arkadaşları Genel Kurul Salonundan dışarı çıkardı.

Son dakika... Bütçede “Meyhane” ve “Deli” kavgası

HDP’li Kurtulan da ön sıradan sataşan AK Partililere, “Grubun delisini çıkardılar, ama asıl karıştıran beyefendi oturuyor. Başka hiçbir işe yaradığınız yok” dedi. Muş da “Deli arıyorsanız kendi grubumuza bakın” karşılığını verdi. Milletvekilleri yeniden birbirinin üzerine yürüyünce görüşmeye yeniden ara verildi.

Son dakika... Bütçede “Meyhane” ve “Deli” kavgası

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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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