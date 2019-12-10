Son dakika... Bütçede “Meyhane” ve “Deli” kavgası

HDP grubu adına söz alarak kürsüye çıkan Şık, “Yankesicilerin, hırsızların, soyguncuların rahatça çalışmasının koşulları yaratılmış oluyor” dedi.

Muş’un, Şık’ın sözlerine tepki göstererek, “Meyhaneden boşta kalan vakitlerini bu kürsüden gelip konuşma yapmaya çalışan birisi. Kendisine tavsiyem meyhaneye ayırdığı vakitten daha fazlasını parlamentoya ayırmasıdır” demesi üzerine HDP grubu masalara vurarak tepki gösterdi. HDP ile AK Parti grubu arasındaki arbedeyi CHP milletvekilleri önledi.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, sataşmalar karşısında “İnsan ağzını bozmamak için gerçekten zor tutuyor” derken yeniden gerilim tırmandı. HDP grubuna gitmeye çalışan AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ’ı partili arkadaşları Genel Kurul Salonundan dışarı çıkardı.

HDP’li Kurtulan da ön sıradan sataşan AK Partililere, “Grubun delisini çıkardılar, ama asıl karıştıran beyefendi oturuyor. Başka hiçbir işe yaradığınız yok” dedi. Muş da “Deli arıyorsanız kendi grubumuza bakın” karşılığını verdi. Milletvekilleri yeniden birbirinin üzerine yürüyünce görüşmeye yeniden ara verildi.