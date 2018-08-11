Son dakika... Bursa'dan korkutan görüntüler
Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Göynüklü ve Çağrışan mahallerinde orman yangını çıktı. Dumanlar, Bursa-Mudanya karayolunu kapladı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına müdahale ediliyor. Yangını şüpheli bulduğunu söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ''Alevler evlere 100 metre yaklaştı'' dedi.
Bursa’nın Mudanya ilçesindeki Çağrışan köyünde bugün saat 12.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopter ve arazözler bölgeye sevk edildi. Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye aracı da bölgeye gönderildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bursa-Mudanya karayolunun sağ tarafında başlayan yangın, yolun sol tarafına da sıçradı. .Dumanlar Bursa merkezinden de görülürken ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor.
Yangına müdahale için çevre illerden helikopter desteği de istendi.
Bu arada, Dumanlar, Bursa-Mudanya karayolunu kapladı. Bursa-Mudanya karayolunda yangının sürdüğü noktalara yakın olan vatandaşlar görevliler tarafından güvenlik gerekçesiyle uzaklaştırılıyor.
SİTELER BOŞALTILDI, BAZI VİLLALAR ZARAR GÖRDÜ
Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ederken, bazı villaların sakinleri yangına kendi imkanlarıyla kovalarla su taşıyarak müdahale etmeye çalışıyor.
Çağrışan ve Bademli mahallelerinde bazı siteler tedbiren boşaltılırken, bazı villaların çatıları ve bahçeleri yangından zarar gördü.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerini bizzat koordine ediyor.
BURSA VALİSİ: 'ÇOKTAN KONTROL EDİLİRDİ ANCAK MAALESEF POYRAZ VAR'
Bursa Valisi İzzettin Küçük, yangına bütün güçleriyle müdahale ettiklerini söyledi.
Yangın söndürme çalışmalarına havadan 5 helikopter karadan da çok sayıda ekiple devam edildiğini belirten Küçük, şunları kaydetti:
"Şu ana kadar çoktan kontrol edilirdi ancak maalesef poyraz var. Rüzgar olduğu için yangın başka yerlere sıçrıyor. Her türlü müdahaleyi yapıyoruz şu an. Bölgede Karayollarından, DSİ'den gelen ekipler var, 5 helikopter var. Çevre illerden gelenler var ama rüzgar böyle bir şey. Yerleşim yerleri için bazı yerlerde tedbir alıyoruz."
BAŞKAN TÜRKYILMAZ: YANGINI ŞÜPHELİ BULUYORUM
Yangının söndürülmesi çalımalar devam ederken Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yangını şüpheli bulduğunu söyledi. Başkan Türkyılmaz, "Yangını birkaç yerden başlaması nedeniyle şüpheli buluyorum. Benzer olayı biz 2015 yılında yaşamıştık. Burada rant için yangın çıkaranlar olursa onlara fırsat vermeyeceğim. Beklentileri tepetaklak olacak. Bunu bilsinler. Yangına ekiplerimizle müdahale ediyoruz" ifadelerini kullandı.
''AİLELERDEN UZAK KALMALARINI İSTİYORUM''
Orman yangınının Çağrışan, Göynüklü ve Bademli mahallelerini tehdit ettiğini söyleyen Göynüklü Mahalellesi Muhtarı Turgay Demirci, "Dumanlar çevreyi sardı. Yerleşim yerleri tehdit altında. Ben ailelerden uzak kalmalarını istiyorum" dedi.
Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Çağrışan mevkisindeki kızılçam ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını söyledi. İhbarın ardından ekiplerin bölgeye sevk edildiğini belirten Akın, "İtfaiye ekiplerinin yanı sıra müdürlüğümüze ait helikopterle de yangına müdahale edilmeye başlandı. Çevre illerden başka helikopter de istiyoruz." diye konuştu.
Mudanya’nın Çağrışan Mahallesi’nde 2015 yılında çıkan orman yangınında, karaçamdan oluşan 50 hektarlık alan kül olmuştu.
İZNİK’TE TE ORMAN YANGIN ÇIKTI
Mudanya'nın ardından İznik’te orman yangını çıktı. Bugün saat 13.00 sıralarında kırsal Elbeyli Mahallesi Hesfetli mevkisinden yükselen dumanları gören mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürülüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Havadan helikopter, karadan ise arazözlerle müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarına destek verdiği çalışmaları Elbeyli’ye gelerek yerinde takip etti.
ANTALYA'DA DA YANGIN
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Oymapınar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 4 helikopter, 1 amfibik uçak, 25 arazöz ve 2 dozerle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler havadan ve karada soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının ne kadar bir alana zarar verdiğinin belirlenmesi için inceleme yapılıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle