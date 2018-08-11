Son dakika... Bursa'dan korkutan görüntüler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Bursa'dan korkutan görüntüler
GeriGündem Son dakika... Bursa'dan korkutan görüntüler
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Berktuğ ÖNCÜ/BURSA (DHA) - Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya) (DHA)
11.08.2018 - 13:02, Son Güncelleme:

Son dakika... Bursa'dan korkutan görüntüler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Göynüklü ve Çağrışan mahallerinde orman yangını çıktı. Dumanlar, Bursa-Mudanya karayolunu kapladı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına müdahale ediliyor. Yangını şüpheli bulduğunu söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ''Alevler evlere 100 metre yaklaştı'' dedi.

66
  • Bursada yangın
  • Bursada yangın
  • Bursada yangın
  • Bursada yangın
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bursa’nın Mudanya ilçesindeki Çağrışan köyünde bugün saat 12.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. 

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopter ve arazözler bölgeye sevk edildi. Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye aracı da bölgeye gönderildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bursa-Mudanya karayolunun sağ tarafında başlayan yangın, yolun sol tarafına da sıçradı. .Dumanlar Bursa merkezinden de görülürken ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangına müdahale için çevre illerden helikopter desteği de istendi.

Bu arada, Dumanlar, Bursa-Mudanya karayolunu kapladı. Bursa-Mudanya karayolunda yangının sürdüğü noktalara yakın olan vatandaşlar görevliler tarafından güvenlik gerekçesiyle uzaklaştırılıyor.

SİTELER BOŞALTILDI, BAZI VİLLALAR ZARAR GÖRDÜ

Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ederken, bazı villaların sakinleri yangına kendi imkanlarıyla kovalarla su taşıyarak müdahale etmeye çalışıyor.
Çağrışan ve Bademli mahallelerinde bazı siteler tedbiren boşaltılırken, bazı villaların çatıları ve bahçeleri yangından zarar gördü.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerini bizzat koordine ediyor.

BURSA VALİSİ: 'ÇOKTAN KONTROL EDİLİRDİ ANCAK MAALESEF POYRAZ VAR'

Bursa Valisi İzzettin Küçük, yangına bütün güçleriyle müdahale ettiklerini söyledi.

Yangın söndürme çalışmalarına havadan 5 helikopter karadan da çok sayıda ekiple devam edildiğini belirten Küçük, şunları kaydetti:
"Şu ana kadar çoktan kontrol edilirdi ancak maalesef poyraz var. Rüzgar olduğu için yangın başka yerlere sıçrıyor. Her türlü müdahaleyi yapıyoruz şu an. Bölgede Karayollarından, DSİ'den gelen ekipler var, 5 helikopter var. Çevre illerden gelenler var ama rüzgar böyle bir şey. Yerleşim yerleri için bazı yerlerde tedbir alıyoruz."

 

BAŞKAN TÜRKYILMAZ: YANGINI ŞÜPHELİ BULUYORUM

Yangının söndürülmesi çalımalar devam ederken Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yangını şüpheli bulduğunu söyledi. Başkan Türkyılmaz, "Yangını birkaç yerden başlaması nedeniyle şüpheli buluyorum. Benzer olayı biz 2015 yılında yaşamıştık. Burada rant için yangın çıkaranlar olursa onlara fırsat vermeyeceğim. Beklentileri tepetaklak olacak. Bunu bilsinler. Yangına ekiplerimizle müdahale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

 ''AİLELERDEN UZAK KALMALARINI İSTİYORUM''

Orman yangınının Çağrışan, Göynüklü ve Bademli mahallelerini tehdit ettiğini söyleyen Göynüklü Mahalellesi Muhtarı Turgay Demirci, "Dumanlar çevreyi sardı. Yerleşim yerleri tehdit altında. Ben ailelerden uzak kalmalarını istiyorum" dedi.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Çağrışan mevkisindeki kızılçam ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını söyledi. İhbarın ardından ekiplerin bölgeye sevk edildiğini belirten Akın, "İtfaiye ekiplerinin yanı sıra müdürlüğümüze ait helikopterle de yangına müdahale edilmeye başlandı. Çevre illerden başka helikopter de istiyoruz." diye konuştu.

Mudanya’nın Çağrışan Mahallesi’nde 2015 yılında çıkan orman yangınında, karaçamdan oluşan 50 hektarlık alan kül olmuştu.

Son dakika... Bursadan korkutan görüntüler
İZNİK’TE TE ORMAN YANGIN ÇIKTI

Mudanya'nın ardından İznik’te orman yangını çıktı. Bugün saat 13.00 sıralarında kırsal Elbeyli Mahallesi Hesfetli mevkisinden yükselen dumanları gören mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürülüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Havadan helikopter, karadan ise arazözlerle müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarına destek verdiği çalışmaları Elbeyli’ye gelerek yerinde takip etti.

ANTALYA'DA DA YANGIN

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Oymapınar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 4 helikopter, 1 amfibik uçak, 25 arazöz ve 2 dozerle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler havadan ve karada soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının ne kadar bir alana zarar verdiğinin belirlenmesi için inceleme yapılıyor.

Son dakika... Bursadan korkutan görüntüler

Son dakika... Bursadan korkutan görüntüler

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım

Polis Akademisi PMYO ile 2500 polis alımı yapacak

Erdoğan: NATO ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz...

İzmir’de plastik fabrikasında yangın