Son dakika... Bursa’da ekipleri alarma geçiren yangın... AFAD herkesten destek istedi
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde farklı noktalarda çıkan ve "sabotaj" ihtimali olduğu değerlendirilen orman yangınına 5 helikopter ve 12 arazözle müdahale ediliyor.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyor. Bursa’da tüm ekipler alarma geçti. 6 ayrı noktada çıktığı belirlenen orman yangınına 5 söndürme helikopteri ve 12 arazöz müdahale ediyor.
Bursa ve çevre ilçelerden "sabotaj" olduğu değerlendirilen yangın ile ilgili destek istendi. AFAD, tüm sivil toplum örgütlerine çağrıda bulunarak destek istedi.
Yangında 3 nokta kontrol altına alınırken diğer yanan yerlerin söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
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