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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - İHA
03.09.2019 - 07:47, Son Güncelleme:

Son dakika... Bursa ve İstanbul'da şafak operasyonu! Uykularında yakalandılar

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Son dakika... Bursa ve İstanbul'da şafak operasyonu! Uykularında yakalandılar

İstanbul ve Bursa'da sabaha karşı yüzlerce polisin katıldığı narkotik operasyonu gerçekleştirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda belirlenen Bursa kent merkezi ve İznik ilçesi ile İstanbul'daki 20 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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  • İstanbul ve Bursada narkotik operasyonu
  • İstanbul ve Bursada narkotik operasyonu
  • İstanbul ve Bursada narkotik operasyonu
  • İstanbul ve Bursada narkotik operasyonu
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Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, Özel Hareket, Çevik Kuvvet, Asayiş Şube ve Narkotik köpeği dahil olmak üzere 500 kişilik polis ekibi Bursa il merkezi olmak üzere, İznik ilçesi ve İstanbul olmak üzere izini sürdükleri ve daha önceden belirledikleri çok sayıda ikamet ve şahıslara yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyon süresince Özel Harekat ekipleri koç başlarıyla kapıları kırıp girerken, çevik kuvvet ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Dronelerin gökyüzünden takip ettiği operasyonda narkotik köpekleri ile evlerde yapılan aramalarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şehrin giriş ve çıkışları trafik ve asayiş ekipleri tarafından tutularak çok sayıda araç ve vatandaşın kimlik sorgulaması yapıldı.
Büyük bir çoğunluğu uykuda hazırlıksız yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilecekleri öğrenilirken, gözaltına alınan şüphelilerin resmi sayılarının emniyet müdürlüğü tarafından açıklanması bekleniyor.

İSTANBUL'DA 40 ADRESE BASKIN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 40’a yakın kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un daha önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Baskınlara, özel harekât polisleri de destek verdi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için Bahçelievler, Bakırköy, Güngören ve Zeytinburnu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda onlarca kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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