Son dakika... Bursa ve İstanbul'da şafak operasyonu! Uykularında yakalandılar
İstanbul ve Bursa'da sabaha karşı yüzlerce polisin katıldığı narkotik operasyonu gerçekleştirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda belirlenen Bursa kent merkezi ve İznik ilçesi ile İstanbul'daki 20 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, Özel Hareket, Çevik Kuvvet, Asayiş Şube ve Narkotik köpeği dahil olmak üzere 500 kişilik polis ekibi Bursa il merkezi olmak üzere, İznik ilçesi ve İstanbul olmak üzere izini sürdükleri ve daha önceden belirledikleri çok sayıda ikamet ve şahıslara yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi.
Operasyon süresince Özel Harekat ekipleri koç başlarıyla kapıları kırıp girerken, çevik kuvvet ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Dronelerin gökyüzünden takip ettiği operasyonda narkotik köpekleri ile evlerde yapılan aramalarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şehrin giriş ve çıkışları trafik ve asayiş ekipleri tarafından tutularak çok sayıda araç ve vatandaşın kimlik sorgulaması yapıldı.
Büyük bir çoğunluğu uykuda hazırlıksız yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilecekleri öğrenilirken, gözaltına alınan şüphelilerin resmi sayılarının emniyet müdürlüğü tarafından açıklanması bekleniyor.
İSTANBUL'DA 40 ADRESE BASKIN
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 40’a yakın kişi gözaltına alındı.
İstanbul'un daha önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Baskınlara, özel harekât polisleri de destek verdi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için Bahçelievler, Bakırköy, Güngören ve Zeytinburnu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda onlarca kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle