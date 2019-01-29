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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.01.2019 - 06:18, Son Güncelleme:

Son dakika... Bünyamin Sürmeli açıkladı: Maalesef bir sistem daha geliyor, iki gün riskli...

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Son dakika... Bünyamin Sürmeli açıkladı: Maalesef bir sistem daha geliyor, iki gün riskli...

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Çarşamba ve Perşembe günü yeni bir sistemin geleceğini açıkladı. Batı Akdeniz ile kıyı ve güney Ege'nin etkileneceğini belirten Sürmeli, "Çarşamba ve Perşembe için risk söz konusu. Şu anki verilerde en azından sel riski görünüyor" dedi. Öte yandan, İstanbul'da Perşembe günü yağış bekleniyor. Ankara'da Çarşamba ve Perşembe bölgesel yağışlar etkili olacak. İzmir'de ise Perşembe günü yaşanacak 3 derecelik sıcaklık kaybının ardından kuvvetli yağış görülecek.

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, geçtiğimiz hafta yaşanan hortum felaketinin ardından yeni bir sistemin geldiğini belirterek Çarşamba ve Perşembe günlerinin de riskli olduğuna dikkat çekti. Sürmeli'nin hava durumuyla aktardığı bilgiler şu şekilde:

"Antalya'daki görüntüleri gördünüz. Hortum Perşembe de Cumartesi sabah da kötü şekilde vurdu. Maddi kayıplar telafi ediliyor ama can kayıplarımız çok fazlaydı.

'MAALESEF BİR SİSTEM DAHA GELİYOR'

Maalesef bir sistem daha geliyor. Yine aynı noktaya; Güney Ege'ye Batı Akdeniz'e. Şu anda oluşturacağı fırtınaya bakıyoruz. Kuvvetli bir dolu, hortum oluşturma ihtimali söz konusu mu? Sistemin nereden nereye ilerleyeceğinden yaklaşık olarak bahsedeceğiz. Ancak içinde sıra dışı hava hareketi söz konusu mu göreceğiz. Ama bu tarihten baktığımızda; yağış aşırı şekilde, su baskınları ve sel yapabilecek düzeyde.

Son dakika... Bünyamin Sürmeli açıkladı: Maalesef bir sistem daha geliyor, iki gün riskli...

'GELİYOR AKDENİZ'İ VURUYOR, SONRA TEKRAR EGE...'

Önce Antalya ve çevresi Çarşamba günü; Perşembe günü kıyı ve güney Ege ile tekrar Antalya ve çevresinde. Aynen geçen haftalarda olduğu gibi... Geliyor Akdeniz'i vuruyor, sonra yine Ege'yi vuruyor. Geliyor Akdeniz'i vuruyor sonra tekrar sonra Ege ile beraber. Art arda ikileme yapıyor. Şimdi de benzer bir durum söz konusu.

Çarşamba ve Perşembe için risk söz konusu. Şu anki verilerde en azından sel riski görünüyor. Batıda kuvvetli rüzgar yapıyor. Yavaş yavaş iç bölgelere doğru ilerliyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM 

İstanbul'da lodos sıcaklığı 15 dereceye tırmandırıyor. Bu hafta yağış beklediğimiz gün Perşembe.

Son dakika... Bünyamin Sürmeli açıkladı: Maalesef bir sistem daha geliyor, iki gün riskli...

Ankara'da da güneş görüyor hem de bolca, 10 derece. 0 - 1 derece gece sıcaklığı var. Çarşamba ve Perşembe bölgesel yağışlar görülüyor.
Son dakika... Bünyamin Sürmeli açıkladı: Maalesef bir sistem daha geliyor, iki gün riskli...

İzmir'de bölgesel yağmurlar var. 14 derece. Bu yağış önümüzdeki günlerde özellikle Perşembe'ye 3 derecelik sıcaklık kaybıyla beraber kuvvetli yağışa dönecek. Bahsettik Çarşamba Batı Akdeniz'de, Perşembe kıyı ve güney Ege ile beraber Batı Akdeniz'de. İzmir de Perşembe günü kuvvetli yağıştan payını alacak."
Son dakika... Bünyamin Sürmeli açıkladı: Maalesef bir sistem daha geliyor, iki gün riskli...


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