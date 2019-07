Son dakika... Bozcaada'da cinayet işlenen eğlence yerinin ruhsatı iptal edildi

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediye Meclisi'nin dünkü toplantısında radikal kararlar aldıklarını, bunlardan en önemlisinin 29 Haziran gecesi adada işlenen cinayetle ilgili olduğunu söyledi.

Yılmaz, öldürülen Ramazan Öksüz için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan toplantıda, olayın yaşandığı işletmenin, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının iptal edildiğini duyurdu.

Bu iş yerine asla ruhsat verilmeyeceğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bozcaada'da böyle olaylar daha önce yaşanmadı, bundan sonra da yaşanmaması için radikal kararlar almaya devam edeceğiz. Herkes, her birey sorumluluğun farkında olacak. Bundan sonra biz de kendi sorumluluğumuzun farkında olarak radikal kararlarımızı gözden geçirip almaya devam edeceğiz. Bundan sonra alınacak her karar, tabii ki Ramazan'ı geri getirmeyecek ama üzülerek de olsa ilerleyen süreçte bu ve benzeri olayların yaşanmasının önüne geçecektir diye düşünüyoruz. Hukuk kuralları içinde, adalet yerini buluncaya kadar süreci ısrarla takip edeceğimize, Ramazan kardeşimizin katillerinin en ağır cezayı almaları için insani, hukuki her türlü destek için her şeyi yapacağımıza şahsım ve meclisim adına söz veriyorum."

Olay

Bozcaada ilçesinde 29 Haziran'da bir eğlence yerinden çıkan 31 yaşındaki Ramazan Öksüz ile bazı kişiler arasında tartışma yaşanmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler tarafından tekme ve yumrukla darbedilen Öksüz, 112 Acil Servis ekibince 45 dakika süren kalp masajına rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında önce 4 kişi, daha sonra ise 7 kişi yakalanmış, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü tutuklanmıştı.

Cinayetin ardından, eğlence yerlerinde daha önce saat 01.30'a kadar devam eden müzik yayınının 23.59'da sona erdirilmesi, tüm içkili yerlerin de en geç 01.30'da kapanması kararı alınmıştı.