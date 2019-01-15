Son dakika... Bolu'da korkutan deprem...
Bolu'nun merkez ilçesi yakınlarında bulunan Yakabat Köyü'nde saat 08.57'de 3.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem özellikle Bolu merkez ve ilçelerinde hissedildi. Yerin 7.5 km derinliğinde meydana gelen depremde kısa süreli panik yaşandı.
Bolu'nun merkez ilçesinde Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 08.57'de yaşanan depremi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü 3.0 olarak duyurdu.
Kandilli depremin merkezüsünü de Yakabat olarak açıkladı.
TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER
2019.01.15 08:57:54 40.7905 31.7203 7.5 -.- 3.0 -.- YAKABAYAT-(BOLU) İlksel
2019.01.15 08:29:49 39.9508 34.8642 15.3 -.- 2.7 -.- TURKMENSARILAR-(YOZGAT) İlksel
2019.01.15 06:05:00 41.0342 37.5453 3.9 -.- 2.4 -.- KILICLI-FATSA (ORDU) İlksel
2019.01.15 05:59:04 35.9835 27.1477 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2019.01.15 03:28:27 38.2435 42.8058 9.2 -.- 2.2 -.- TORELI-GEVAS (VAN) İlksel
2019.01.15 03:19:55 40.7712 27.4135 16.7 -.- 1.3 -.- UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2019.01.15 02:35:40 36.4820 28.7275 2.5 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.01.15 01:35:34 39.0353 26.2118 10.0 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.01.15 01:34:19 36.3685 28.7612 11.9 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2019.01.15 00:02:47 39.0380 30.0537 5.0 -.- 2.5 -.- KARAAGAC-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
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