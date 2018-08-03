Son dakika… Boğaz trafiği durdu!
Marmara Denizi'nde arızalanan "Nissos Therassia" adlı tankerin Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörlerce İstanbul Boğazı'ndan geçirilmesi nedeniyle boğaz trafiği bir süre kapatıldı.
Karadeniz'de arızalanan "Nissos Therassia" adlı tankerin, İstanbul Boğazı'ndan kıyı emniyeti ekiplerince Marmara Denizi'ne çekilmesi nedeniyle boğaz gemi trafiğine kapatıldı.
Arızalanan "Nissos Therassia" adlı ham petrol taşıyan tanker, Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörlerce çekilerek İstanbul Boğazı'ndan geçiriliyor.
Tankerin planlı geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı, saat 08.00 itibariyle gemi geçiş trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5 römorkör, geminin geçişine eşlik ediyor. Geçişin tamamlanmasının ardından boğaz trafiğinin tekrar açılması bekleniyor.
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