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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - AA
12.07.2019 - 16:37, Son Güncelleme:

Son dakika... Bodrum'da yangın! Yerleşim yerlerini tehdit ediyor

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Bodrum’a bağlı Gürece Mahallesi, Mandıra Tepesi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen ve yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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  • Bodrumda yangın
  • Bodrumda yangın
  • Bodrumda yangın
  • Bodrumda yangın
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Gürece Mahallesi, Mandıra Tepesi mevkisinde makilik ve otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yaklaşan yangına çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor. Havadan 1 helikopterin de müdahale ettiği yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor.

Geniş bir alana yayılan yangının bölgedeki yerleşim alanlarına yaklaştığı bildirildi.

Mahallede ikamet eden vatandaşların da yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü.

Bölgeye tedbir amacıyla 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Mandıralara ulaşan yangın nedeniyle ahırda bulunan hayvanlar tahliye edildi. Bir kadın ise yangının evine doğru ilerlediğini görünce fenalaştı. 112 ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirilen kadın göz yaşları içerisinde yangını izledi. Otluk ve makilik alanda çıkan yangın sonucunda yaklaşık 5 hektarlık alan kül oldu. Rüzgarla birlikte yangın ilerlemeye devam ediyor.

Öte yandan, yangını denizden gören vatandaşlar tepelere çıkarak alevleri izledi.

Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Son dakika... Bodrumda yangın Yerleşim yerlerini tehdit ediyor

 

 

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