Son dakika... Bodrum'da yangın! Yerleşim yerlerini tehdit ediyor
Bodrum’a bağlı Gürece Mahallesi, Mandıra Tepesi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen ve yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Gürece Mahallesi, Mandıra Tepesi mevkisinde makilik ve otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yaklaşan yangına çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor. Havadan 1 helikopterin de müdahale ettiği yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor.
Geniş bir alana yayılan yangının bölgedeki yerleşim alanlarına yaklaştığı bildirildi.
Mahallede ikamet eden vatandaşların da yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü.
Bölgeye tedbir amacıyla 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Mandıralara ulaşan yangın nedeniyle ahırda bulunan hayvanlar tahliye edildi. Bir kadın ise yangının evine doğru ilerlediğini görünce fenalaştı. 112 ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirilen kadın göz yaşları içerisinde yangını izledi. Otluk ve makilik alanda çıkan yangın sonucunda yaklaşık 5 hektarlık alan kül oldu. Rüzgarla birlikte yangın ilerlemeye devam ediyor.
Öte yandan, yangını denizden gören vatandaşlar tepelere çıkarak alevleri izledi.
Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.
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