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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
İHA - AA
04.08.2018 - 07:46, Son Güncelleme:

Bodrum'da dev operasyon

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Bodrum'da dev operasyon

Muğla Bodrum’da ünlü gece kulüplerinin bulunduğu Gümbet barlar sokağına 467 polisin katılımıyla "Güvenli Gece Bodrum'da Yaşanır-1" adı verilen huzur operasyonu düzenlendi. Ünlü eğlence mekanları didik didik arandı.

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  • Bodrumda eğlence kulüplerine operasyon
  • Bodrumda eğlence kulüplerine operasyon
  • Bodrumda eğlence kulüplerine operasyon
  • Bodrumda eğlence kulüplerine operasyon
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bodrum'da bulunan Gümbet barlar sokağına Bodrum ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 467 polisin katılımıyla dev operasyon düzenlendi. Eğlence kulüplerine giren polisler işletmeleri didik didik aradı. Polisler bir yandan kimlik sorgulaması yaparken bir yandan ise üst araması ve personel sorgulaması yaptı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu yönetiminde ki operasyona, Asayiş, narkotik, kaçakçılık ve terör şube ekiplerinden 467 polis ve 2 polis köpeği görev aldı.

ÜNLÜ KULÜPLER DİDİK DİDİK ARANDI

Bodrum'un en ünlü eğlence mekanlarına giren polis ekipleri yaklaşık 2 saat boyunca işletmeleri aradı. Dj kabininden, bar arkasına, sanatçı kulislerinden personel odalarına kadar arama yapan polisler aranmadık yer bırakmadı. Kimlik sorgularında 27 aranan şahıs yakalanırken, 4 tane ruhsatsız silah, 20 gram esrar ve 15 ecstacy hap ele geçirildi.

Pasha clup işletmecisi Levent Akbulut, uygulamanın daha sık yapılması gerektiğini açıklayarak "Bodrum'da bu tip uygulamalar sıklaşmalı. Biz bu tür uygulamaları istiyoruz. Güvenlik için çok iyi oluyor. Biz işletme olarak sonuna kadar desteğiz bu tip uygulamalara" dedi.

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