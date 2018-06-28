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    Son dakika: Bitlis’te o terörist sağ ele geçirildi! İşte o anlar…

    Hürriyet Haber
    28.06.2018 - 11:40 | Son Güncelleme:

    Bitlis'de uzman çavuş Cevdet  Canördek'i Şehit eden PKK'lı teröristlerden biri güvenlik güçleri tarafından sağ olarak ele geçirildi.

    Geçtiğimiz günlerde Bitlis merkeze bağlı Çeltikli Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde olan Aşağıyolak köy kırsalında operasyonda olan askerlere teröristlerce ateş açılması sonucu 1 asker şehit olmuş 2 asker de  yaralanmıştı.  Hain saldırının ardından devam eden operasyonlarda ise saldırıyı gerçekleştiren teröristlere ağır bir darbe indirilirken PKK’lılardan biri de sağ olarak ele geçirildi.

    Operasyonlarda yakalanan teröristin görüntüleri ise sosyal medyada yayınlandı.

    Öte yandan İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamasında Bitlis’in Hizan ilçesi kırsalında yapılan büyük operasyonda 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonlar sürüyor.

    Son dakika: Bitliste büyük operasyonSon dakika: Bitlis'te büyük operasyon

    Etiketler: sağ yakalanan terörist , saldırı , haber , haberler , son dakika
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