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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)
15.02.2019 - 09:10, Son Güncelleme:

Son dakika: Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

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Son dakika: Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

UŞAK’ta birlikte yaşadığı kadını rehin alan şüpheli, olay yerine sevk edilen polislere ateş açtı. Olayda bir polis memuru şehit olurken, şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi.

Uşak’ta bir kişi, bugün sabah saatlerinde birlikte yaşadığı kadını rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ancak şüpheli, gelen polislere ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunla göğsünden vurulan polis memuru, olay yerinde şehit oldu. Polislerin de karşılık verdiği şüpheli, vurularak yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI VAR

Uşak'ın Banaz ilçesinde bugün saat 06.00 sıralarında, daha önce birlikte yaşadığı kadını rehin alıp, olaya müdahale eden polis memuru Mehmet A.'yı (37) şehit eden, kendisi de vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı. 

Polis ekiplerinin gelen ihbar üzerine adrese gittiği, rehin alınan kadının kızının Mehmet A.'ya kapıyı açtığı bildirildi. İçeri giren polis memuru Mehmet A. olaya müdahale edince, kadının başına tabanca dayayan şüpheli tarafından göğüs boşluğundan vurularak şehit edildiği öğrenildi. Bunun üzerine eve giren diğer polisler, şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi.

 

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